Mireasa Sezonul 6, 2 septembrie 2022. Cine este prima fată care părăsește competiția. Băieții au luat decizia

Telespectatorii au avut la dispoziție o săptămână pentru a-i cunoaște mai bine pe concurenții sezonului 6 Mireasa. Aceștia au avut ocazia să asculte poveștile de viață ale fetelor și băieților din show-ul matrimonial pentru a-și face o primă impresie.

De asemenea, publicul a fost destul de atent la atitudinea și aspectul fizic al concurenților, alegându-și cu grijă preferații din acest nou sezon al emisiunii. Printre cei care au stârnit interesul oamenilor din fața micilor ecrane se numără Miruna, Valentin, Ana, Adina, Gabriela, George și Denisa.

Citește și: Mireasa Sezonul 6, 1 septembrie 2022. Gabriela și Viorel, întâlnire romantică în pași de dans. Ce au aflat unul despre celălalt

Tot în această săptămână plină de surprize din Mireasa, tinerii au primit șansa de a se cunoaște înainte de a se întoarce în România. Aceștia au avut parte de blind date-uri, chiar și întâlniri față în față.

Ana este prima concurentă care părăsește sezonul 6 Mireasa, în ediția de pe 2 septembrie 2022

Vineri, 2 septembrie 2022, concurenții au avut parte de o situație total neașteptată în cadrul sezonului 6 Mireasa. Băieții au primit sarcina de a se pune în spatele fetelor pe care și-ar dori să le cunoasă și cu care are vrea să mai meargă la o întâlnire.

Concurenții au luat pe toată lumea prin surprindere cu alegerile pe care le-au făcut. Tinerele în spatele cărora nu s-a așezat niciun băiat sunt Miruna, Adina și Ana, motiv pentru care cele trei fete au fost propuse spre eliminare.

Tot băieții sunt cei care au fost nevoiți să hotărască cine este prima concurentă care părăsește sezonul 6 Mireasa. În urma unor momente de gândire, concurenții au votat ferm o fată pe care nu și-o mai doresc în competiție.

Citește și: Mireasa Sezonul 6, 1 septembrie 2022. Adina, mărturisire surprinzătoare despre preferatul ei. Concurenta a iscat discuții

Ana a avut cele mai multe voturi, fapt pentru care a fost eliminată din sezonul 6 Mireasa încă din Istanbul. Aceasta nu s-a așteptat la o astfel de decizie din partea băieților, însă a părăsit emisiunea cu zâmbetul pe buze.

Faptul că aceasta are un copil a reprezentat un impediment pentru mai mulți concurenți din casa Mireasa, fapt care cel mai probabil i-a făcut să o voteze pe tânără.

Simona Gherghe, surpriză pentru concurenții Mireasa după vestea eliminării

La scurt timp de la vestea că Ana o să părăsească competiția, Simona Gherghe i-a anunțat pe concurenți că vor avea parte de o surpriză, mai exact de o petrecere senzațională înainte de a se întoarce în România.

Prezentatoarea TV a dezvăluit faptul că Ana o să fie prezență și ea, chiar dacă a fost eliminată din show-ul matrimonial.

Cine este Ana-Maria Ciornei de la Mireasa sezonul 6

Ana a pășit încrezătoare în casa Mireasa cu scopul de a pleca căsătorită la finalul emisiunii, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată pentru ea încă din prima săptămână a show-ului matrimonial.

Tânăra a fost destul de sinceră cu băieții și publicul, mărturisind că a mai fost căsătorită și că are un copil acasă. La vârsta de 27 de ani, concurenta Mireasa își crește singură băiețel, iar din când în când mai este ajutată de familie.

„Când ne-am cunoscut aveam 20 de ani, a durat un an de zile, am rămas însărcinată, am făcut nunta, a venit băiețelul. După doi ani de căsnicie au intervenit discuții, neînțelegeri și am spus că mai bine pun punct”, a povestit Ana despre fosta sa relație cu tatăl copilului.