Mireasa Sezonul 6, 30 august 2022. Damaris Turuș și Rustem Sebaidin au ieșit la date. Cu ce impresii au rămas

Cel de-al doilea date a fost între Damaris Turuș și Rustem Sebaidin. Concurenții de la Mireasa sezonul 6 au încercat să se cunoască mai bine și chiar au descoperit că au câteva lucruri în comun.

Concurenta și-a pus sufletul pe tavă și a mărturisit care a fost cea mai tristă experiență din viața ei și cum o privește acum

Cine e Damaris Turuș de la Mireasa sezonul 6. Drama pe care a trăit-o concurenta în trecut

„Ai mei încă nu știu. Asta mă doare că știu că mami sărăca o să plângă și are și probleme cu inima”, a mărturisit Damaris.

„Eu nu prea știu să mint și când m-au întrebat care e cea mai tristă poveste a mea, nu am știu alta, deși nu voiam să apară la televizor”, a mai spus ea.

„Eu cred că cer prea mult de la cineva, sau de la mine și asta cred că a dus mai mult spre nefericire în viață”, a dezvăluit ea.

Concurenta de la Mireasa sezonul 6 a mai povestit că în afară de sora ei, nimeni nu mai stie despre această experiență a sa și că mama și frații ei vor afla totul odată cu telespectatorii, din emisune.

Întrebată de Simona Gherghe cum se raportează acum la relațiile cu alți bărbați, Damaris a spus că nu poate să îi catalogheze pe toți la fel.

„Nu pot să spun că mi-am pierdut încrederea în bărbați pentru că s-a întâmplat lucrul acesta pentru că omul acela mi-a greșit, nu toți. Sunt și oameni diferiți, nu am cum să îi catraloghez pe toți la fel. Încredere în bărbați nu am, dar nici în femei. Eu nu am încredere în oameni”.

„Are foarte mult curaj. Cu toate că în spatele ei se află o poveste foarte grea, o tratează cu foarte mult umor, aș spune eu. Nici nu zici că i s-a întâmplat ei, zici că povetește de altcineva. Mi-a fost greu să diger”, a spus și Rustem Sebaidin, cel alături de care a mers la date.

„Dacă aș intra într-o relație cu un om de genul acesta, aș îndruma-o să trecem mai ușor peste asta”.

Damaris Turuș și Rustem Sebaidin au ieșit la date. Cu ce impresii au rămas

Damaris Turuș și Rustem Sebaidin au avut parte de prima întâlnire, într-un decor de vis cu o panoramă superbă asupra Bosforului.

„Dacă consider că gândești în așa mod încât eu consider că ești pregătit pentru o relație, și nu doar o relație, ci căsătorie, pentru că nu pot să îmi mai permit sufletului să fiu dezamăgită sau să pierd timpul”, a mărturisit concurenta de la Mireasa sezonul 6.

„Ce înseamnă pentru tine iubirea?”, l-a mai întrebat aceasta.

„Eu o descriu ca pe un sentiment de nu-i face rău celui cu care trăiesc, nici eu nici cei din jur și iubirea o văd ca pe o protecție oferită și primită, bineînțeles”, a fost răspunsul lui Rustem.

În timp ce Rustem Sebaidin este învățător, Damaris Turuș de la Mireasa sezonul 6 este, în prezent, antreprenor și realizează portrete.

„Mi-ar plăcea să o iau de la zero cu cineva. Eu visez să construiesc casa de la zero, să învăț eu să pun parchetul, să pun cărămidă cu cărămidă”, a mai dezvăluit ea.

„Nu am așteptări, las să mă surprindă. Trebuie să te ancorezi cu răbdare, dacă îți place de mine pentru că vreau mă descoperi din exterior, fără să intri cu papucii în sufletul meu pentru că ce vine repede și trece repede”, a mai spus Damaris.

„Cea mai mare așteptare de la persoana cu care o să trăiesc e să fie sincer. Așteptările aduc odată cu ele dezamăgiri”, a completat-o și Rustem.

După date, ambii concurenți de la Mireasa sezonul 6 au rămas cu o energie pozitivă și își doresc să meargă și la un date clasic.