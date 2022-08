Mireasa Sezonul 6, 30 august 2022. Raluca Preda și George Ciubotaru au avut prima întâlnire pe nevăzute. Cum a decurs date-ul

Raluca Preda a făcut primii pași în Casa Mireasa și i-a cunoscut pe băieții. Emoționați, concurenții au primit-o cu brațele deschise iar unii dintre ei deja au pus ochii pe tânăra care dat Oxfordul pe România, în căutarea jumătății ei.

Cine e Raluca Preda de la Mireasa sezonul 6

Raluca Preda de la Mireasa sezonul 6 are 31 de ani și este din Drobeta-Turnu Severin. Are 61 kg, 1,73m și este zodia Scorpion. Spune că s-a înscris la show-ul matrimonial difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY pentru că speră să-și îndeplinească aici visul de a se căsători.

Timp de 12 ani, concurenta a lucrat în Vânzări, iar după ce s-a mutat în Anglia împreună cu familia sa, s-a angajat la o companie internațională de vânzări online, unde predă Protecția Muncii.

Dornică să-și finalizeze studiile, s-a încris la facultate și e studentă în anul 3 la Business și Management în cadrul Universității Oxford. Visul e să devină un antreprenor sau o femeie de afaceri de succes.

Citește și: Cine este Damaris Turuș de la Mireasa sezonul 6. Ce trecut dureros are concurenta și cum ar arăta bărbatul perfect pentru ea

Prima ei relație serioasă a început la 16 ani și a durat până la 19. A urmat o legătură de 7 ani, întreruptă de o scurtă relație de 7 luni, pe care o caracterizează ca fiind cea mai intensă.

"Nu mă consider o persoană posesivă, nu mă consider o persoană geloasă. Am foarte multă încredere în mine și cred că partenerul meu ar trebui să realizeze în momentul în care intră într-o relație cu mine ce fel de om sunt și să ma aprecieze".

Cum a decurs întâlnirea pe nevăzute dintre Raluca Preda și George

După ce a văzut clip-urile de prezentare ale mamelor băieților, concurenta a hotărât că George este genul de bărbat pe care îl caută și l-a ales pentru întâlnirea pe nevăzute.

Primul date de la Mireasa sezonul 6 a început timid, pe malul Bosforului, însă încet-încet, concurenții au început să se deschidă unul în fața celuilalt.

Raluca și George și-au găsit și câteva puncte comune. Concurentul i-a dezvăluit că și el a locuit aproape 6 ani în Anglia, unde a fost plecat cu job-ul. Pentru că este o femeie independentă, Raluca și-a dorit să afle și cu ce se ocupă partenerul ei de la date.

„Am lucrat în Hull, aproape de Scoți, în Londra. Sunt genul de om căruia îi place să experimenteze mai multe lucruri și nu a fost un job stabil, tot timpul am căutat altceva”, a povestit el.

„Am fost și lider de echipă, manager într-o fabrică de cârnați, șofer, vopsitor. Mă săturasem de viața aia de acolo. Sincer, devenise o monotonie și am zis că aș vrea să plec și să încer altceva nou pentru mine. Am mai fost prin Germania vreo 6 luni și o lună în Olanda”.

Întâlnirea pe nevăzute dintre Raluca și George a fost condusă, de departe, de concurenta de la Mireasa sezonul 6 care a pus întrebările.

„Am avut trei relații. De trei, șapte luni și patru ani”, a spus și ea.

Citește și: Cine este Andrei Alexandru Grădinaru de la Mireasa sezonul 6. Motivul pentru care a divorțat și drama prin care a trecut

Cât despre motivul pentru care s-a încheiat relația lui George cu fosta iubită, el a spus că „a început pandemia, lucrurile începusesă să scârțâie, datorită stresului. Noi aveam nunta pregătită, totul pregătit. Devenise o monotonie, ne certam și am decis că e mai ok să ne despărțim”, a spus George.

„De șapte luni sunt singură. Relația devenise toxică, eu îmi doream să evoluez. Eram într-un moment în care simțeam că nu își dorește mai mult de la relație și am ales să pun punct deoarece mi se părea că trag doar eu”, a povestit și Raluca.

În ceea ce privește viața socială, cei doi nu și-au găsit un punct comun. Ea a dezvăluit că nu este genul care să iasă în cluburi, în timp ce partenerul ei de date a spus că nu ezită să iasă în club cu prietenii.