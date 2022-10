Mireasa, sezonul 6. Damaris a venit la Mireasa: Capriciile Iubirii. Cum a răspuns chemării lui Sebaidin de a reveni în competiție

Sebaidin nu se aștepta ca Damaris să vină la Mireasa: Capriciile Iubirii. Tânărul a îmbrățișat-o pe fată, a poftit-o să stea lângă el și i-a spus că este frumoasă „ca întotdeauna”.

Damaris i-a spus lui Sebaidin că se teme să reintre într-o cunoaștere cu el, pentru că este de părere că a renunșat prea ușor la ea.

Ce a spus Damaris în direct la Mireasa: Capriciile Iubirii

„Am rămas puțin surprinsă. Nu mă așteptam să mă cheme în direct. Într-un fel îmi dădeam seama că are gândul la mine. În același timp semnul meu de întrebare e că imediat după ce am ieșit din emisiune el mi-a zis că am fost o simplă colegă. Mai știi când mi-ai zis că mi-e frică să nu fiu lăsată brusc? Acest lucru mi-ai făcut tu. Mi-ar fi frică să intru într-o cunoaștere din nou cu tine. Dacă își aduci aminte când a intrat Ada în competiție am venit la Capricii și te-ai uitat la mine cu un zâmbet larg și mi-ai spus că sunt foarte frumoasă și apoi toată seara ți-ai petrecut-o cu Ada și mi-au spus fetele că ai și îmbrățișat-o. Îmi doresc să mă faci să înțeleg ce ai tu în suflet. Cum a intrat o altă fată a sărit într-o cunoaștere cu dânsa”, a spus Damris.

„Pot spune că îmi doresc în continuare să ne cunoaștem și că tot ceea ce am făcut a fost o reacție prin care să-mi ascund trăirile”, a răspuns Sebaidin.

Fata a mărturisit că nu-ș dorește să revină în competiție pentru Sebaidin.

„Nu aș mai dori să intru în emisiune. Îmi doresc să-mi arate din emsiune că pur și simplu mă dorește doar pe mine. Poate dacă eram în exterior erau altcumva lucrurile. Nu m-aș întoarce pentru cineva despre care nu am simțit că ceea ce spune este exact și ceea ce simte”, a spus Damaris.

