Mireasa sezon 6, 19 octombrie 2022. Sebaidin a primit o scrisoare în care Ada este acuzată că a avut probleme cu legea

Având în vedere că Ada a spus că nu-i poate povesti lui Sebaidin tot trecutul său, un telespectator a decis să-i trimită o scrisoare băiatului. Din scrisoare Sebaidin a aflat că Ada a săvârșit infracțiuni și a stat în arest.

„Ai de-a face cu o mică mare infractoare căreia zilnic i se făcea mânca greblă pe parfumuri,machiaje, etc în Suedia anului 2019. Perioada petrecută în Suedia a fost cea mai prosperă din viața ei”, se arată în scrisoarea primită de Sebaidin.

Telespectatorul a spus că are dovezi în privința detaliilor precizate în scrisoare. Ada a spus că acuzațiile nu sunt exact ca în scrisoare.

„Știu cine a scris-o și care e scopul. Am făcut și greșeli de care nu sunt mândră. Nu pot da toate detaliile firmei pentru că nu am actele terminate”, i-a spus Ada lui Sebaidin.

Sebaidin a plâns în hohote în seara în care a primit scrisoarea.

„Stai liniștit, mami!. Că afară e bine. Tu ești puternic”, i-a spus doamna Dorina fiului ei.

„Sunt ceea ce vedeți, o persoană asumată. Dacă nu voiam să se afle ceva nu veneam aici. Chiar încurajez femeile să nu facă asta”, a spus Ada în emisia live de Mireasa.

Întrebată de ce a ascuns asemenea lucruri grave de Sebaidin, fara a răspuns:

„Pentru noi era mult prea devreme. Cineva s-a răzbunat pe mine. Respectiva știa toate lucrurile astea, doar că nu au fost ca acolo.

Ce a spus Ada despre acuzațiile care i s-au adus

Ada și-a spus partea ei de adevăr:

„A fost plecarea aceasta. Fostul partener se ocupa cu asta de mic copil. Eu știam, nu eram de acord cu ele, dar pentru că voiam să fiu alături de el am zis că o să mă bag în lucrul ăsta. Eu îl ajutam să iasă cu produsele respective din magazin. Automat eu am fost cea prinsă și pusă în postura aceea. Noi trăiam cu mai multe persoane în casă, persoane care se ocupau cu diverse. Am stat 3 zile în arest. Am recunoscut, dar nu am dat și numele persoanelor respective. Am vorbit cu un avocat atunci. Am fost amendată, a fost vorba despre o interdicție. Eu n-am considerat-o așa bombă atomică. Lucrurile s-au rezolvat atunci.

„E complicitate la furt și tăinuire. Sunt fapte penale. E drept că multe fete fac pentru iubit o groază de nebunii”, a spus Simona Gherghe.

„Vreau să punctez pentru că nu am plâns pentru ce scria în scrisoare. S-au adunat toate”, a mai spus Sebaidin.

„Ada nu e un om rău, dar Sebaidin știe ce face. Mă bucur că nu s-a implicat mai mult”, a spus și doamna Dorina.

Ada și Sebaidin au spus că au oprit cunoașterea, având în vedere că nu ajung la un numitor comun. Ada a spus în direct la Mireasa: Capriciile Iubirii de pe 18 octombrie că s-a săturat să joace rolul femeii care „fuge după bărbat”, așa că a decis să pună punct cunoașterii.

