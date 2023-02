Mireasa, sezonul 6. Miruna, imaginea care a pus pe jar fanii. Ce a postat pe Instagram: "Avem foc, avem tot, Lângă tine eu pot"

Recent, Miruna a publicat pe contul de Instagram o imagine în care apare un buchet superb de trandafiri roz, cu mesajul I love you, dar și cu versurile piesei Gata de Zbor, a celor de la The Motans și a Irinei Rimes.

Miruna, imaginea care a pus pe jar fanii

Și pentru că oamenii sunt cu ochii pe ea, mai ales după ce a anunțat despărțirea de Cosmin, iată cu Miruna se află într-o perioadă bună a vieții sale. Nu se știe de la cine sunt florile, dar cu siguranță le-a primit de la o persoană dragă sufletului ei.

Miruna a venit la începutul sezonului 7 Mireasa și a anunțat că a pus punct căsniciei cu Cosmin pentru că după ieșirea din casă și-a dat seama că nu este complet vindecată după povestea de iubire cu Luță. Tânăra l-a contactat pe fostul iubit, iar Cosmin a găsit mesajele.

Cei doi au decis de comun acord să pună punct căsniciei lor pentru ca fiecare să-și trăiască fericirea așa cum merită.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic. (...) Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni. (...) Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și că mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr”, a explicat Miruna în ediția live din 17 ianuarie 2023.

Cum s-a pozat recent Cosmin

Recent, Cosmin a publicat și el câteva imagini din club, care nu au fost trecute cu vederea. Fostul concurent a atras însă atenția atunci când a postat și o imagine cu o tânără superbă pe care o ține în brațe.

Încă nu se știe dacă a divorțat de Miruna, cine este tânăra alături de care s-a distrat noaptea trecută și nici dacă este sau nu noua sa parteneră. Un lucru este cert însă, Cosmin apare cu zâmbetul pe buze, iar cei care îl susțin sunt extrem de fericiți pentru el.