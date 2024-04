Mireasa sezonul 6. Unul dintre cele mai iubite cupluri de la Mireasa s-ar fi despărțit. Cum s-au dat de gol

Au fost unul dintre cele mai iubite cupluri de la Mireasa, însă s-au despărțit după mai bine de un an de relație. Este vorba despre Sebaidin și Ada de la Mireasa sezonul 6.

Sebaidin și Ada au fost într-o cunoaștere în competiția Mireasa, însă nu au avansat, din cauza unor tensiuni legate de o scrisoare, unde se spunea că fata a avut probleme cu legea.

Unul dintre cele mai iubite cupluri de la Mireasa s-ar fi despărțit. Ada și Sebaidin nu mai formează un cuplu

După ce Sebaidin a fost eliminat, Ada l-a îmbrățișat, iar când ea a ieșit din compeiție l-a căutat pe băiat. Cei doi au clarificat lucrurile și și-au mai dat o șansă.

S-au iubit mai bine de un an, dar se pare că povestea lor de iubire a ajuns la final. Nu este clar motivul, căci niciunul nu a vrut să discute despre separaraea lor.

Cert este că nu se mai urmăresc pe Instagram și toate pozele de cuplu au dispărut. Având în vedere că imaginile au dispărut din luna martie, se dovedește că separarea lor este definitivă.

Ba mai mult, recent, Sebaidin a mers la un eveniment alături de familia sa. Ada lipsește din imagini, lucru neobișnuit pentru cei doi, care erau de nedespărțit.

Ada și Sebaidin s-au sărutat la Mireasa

În săptămâna când a fost în cursa de eliminare, Ada i-a mărturisit lui Sebaidin că simte să fie împreună, să vorbească. Mai târziu, a avut loc task-ul sărutului, iar Ada își dorea să participe alături de Sebaidin. Atunci, el tot spunea că nu vrea, dar Ada insista să facă o pereche.

Dacă la task nu a avut sorți de izbândă, ea a fugit și l-a sărutat pe terasă. În emisia live, au fost întrebați dacă formează un cuplu. ”Nu. Nu a fost un sărut”, a explicat Sebaidin. ”A fost o pupăceală”, a zis și Ada.

”Nu știu să-mi explic, am făcut ce am simțit. Voiam să fiu în preajma lui. Mă deranja că mă evita. Am simțit nevoia să aflu de ce, nu puteam să stau departe. Mi-e foarte mare drag de el, îi simt suferințele. (...) Am vrut să se întâmple aici. Nu a fost gândit”, a mai afirmat Ada.

