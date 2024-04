Soțul Mariei Roman ar avea probleme cu legea, de aceea nu ar mai putut fi contactat. Iată unde ar fi fost găsit, conform surselor Antena Stars.

Soțul Mariei Roman, fosta concurentă de la Mireasa sezonul 3, ar fi fost găsit. Bărbatul s-ar afla într-o situație dificilă, transmit reporterii Antena Stars, care citează surse.

Unde ar fi fost găsit soțul Mariei Roman, conform surselor Antena Stars. Bărbatul a fost dat dispărut pe 16 aprilie

Au apărut noi detalii despre soțul Mariei Roman, care a dispărut pe data de 16 aprilie 2024! Se pare că bărbatul ar fi arestat în Germania, scrie Spynews, care citează surse.

Potrivit unor surse Antena Stars, Maria Roman și familia ar fi angajat deja avocați care să se ocupe de cazul lui.

„Încă nu știm sigur dacă a fost găsit, aștept să văd ce spune Poliția. Nu am vorbit cu el personal, nu știu, aștept să văd ce va spune Poliția. El venea din Franța și nu a mai răspuns, de mai bine de 24 de ore n-a mai luat legătura cu el. Am anunțat Poliția și l-am dat dispărut. Nu știu dacă a fost găsit, am înțeles că l-au găsit în Germania, dar nu știu mai multe. Sper să fie bine, mâine sper să iau legătura cu el”, spunea Maria Roman în cursul zilei de 18 aprilie 2024.

Până la ora transmiterii acestei știri, Maria Roman Munteanu nu a mai postat nimic pe Instagram, acolo unde i-a anunțat pe internauți că nu mai dă de bărbatul iubit. Rămâne de văzut care va fi deznodământul acestei povești dificile pentru fosta concurentă de la Mireasa.

Gheorghe Munteanu se întorcea în țară la volanul unei dubițe prospăt cumpărate

Soțul Mariei, Gheorghe Munteanu, a dispărut. Fosta concurentă de la Mireasa a vorbit ultima dată cu el la ora 12, pe 16 aprilie 2024. Bărbatul se întorcea spre casă, fiind pe o autostradă între Germania și Austria. De atunci nu a mai răspuns la telefon nimănui.

Maria spune că soțul ei lucra la o firmă de construcții și plecase în Franța ca să cumpere o dubiță. S-a dus cu avionul, ca să se întoarcă la volanul dubei. Nu era prima dată când se ducea să ducă mașini din Franța sau Germania. Gheorghe Munteanu cunoștea bine drumul, spune soția sa.

Fosta concurentă a afirmat că soțul ei nu suferă de nicio boală și i-ar fi zis soțului să nu oprească în nicio parcare, ca să nu pățească ceva. Teama Mariei este că bărbatul iubit a fost atacat într-o astfel de parcare.

Pe 18 aprilie, datele Poliției arătau că Gheorghe Munteanu nu a trecut granița și că nu a fost implicat într-un accident rutier.