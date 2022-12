Mireasa, sezonul 6. Valentin și Gabriela, prima apariție împreună după Finala show-ului matrimonial. Ce au mărturisit cei doi

La scurt timp de la Finala sezonului 6 Mireasa, Gabriela și Valentin au intrat live pe contul de Instagram pentru a discuta cu susținătorii lor. Aceștia au răspuns, fără ezitare, la toate curiozitățile oamenilor din mediul online.

Mai mult decât atât, cei doi au povestit despre marele premiu al show-ului matrimonial, dar și despre ceilalți concurenți. Întrebați dacă vor mai ține legătura cu colegii lor din casa Mireasa, aceștia au răspuns că da, mai puțin cu Raluca și Alex.

În timpul live-ului, Gabriela și Valentin au fost surprinși în mai multe ipostaze romantice. În plus, tânărul și-a complimentat de nenumărate ori soția, mărturisind că are alături de el cea mai frumoasă femeie.

Ce planuri au de viitor Gabriela și Valentin

Încă de la începutul filmării, Valentin a ținut neapărat să se scuze pentru gestul său de dinainte de Marea Finală a sezonului 6 Mireasa. Acesta a mărturisit că îi pare rău pentru lucrurile care au făcut-o pe Gabriela să plângă.

„Să mă iertați, cumva, am fost ținta tuturor acum! Am făcut și eu o greșeală. Prețul greșelii a fost mic pe lângă lecția pe care am învățat-o”, a spus tânărul pe live.

„Nu puteam să-mi explic chestia asta”, a mai adăugat el în timp ce își exprima sentimentele pe care le-a trăit atunci când a văzut-o pe Gabriela plângând.

De asemenea, cei doi au mărturisit că sunt foarte bine afară. În prezent, aceștia se află la Sibiu, acasă la tânără.

„E foarte bine afară!”, a spus Gabriela.

Mai mult decât atât, concurenții sezonului 6 Mireasa au confirmat că își doresc un copil. Cei doi au mai continuat să spună că au foarte multe planuri de viitor, iar pe primul loc se află cele din punct de vedere profesional.

„O să ne mutăm la Sibiu”, a mai povestit Valentin când a fost întrebat despre unde o să stea.