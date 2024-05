Andrei a tunat și a fulgerat după ce Hatice ar fi discutat despre motivele despărțirii de Simona. Băiatul a făcut câteva clarificări.

Andrei de la Mireasa sezonul 7 s-a despărțit de Simona. Cei doi nu au dorit să discute despre motivele care au dus la separare.

Mireasa sezonul 7. Andrei, replică pentru Hatice, după ce aceasta a vorbit despre despărțirea de Simona

Iată că, la scurt timp după anunțul care i-a întristat pe susținătorii celor doi, Andrei Macovei s-a arătat deranjat de faptul că Hatice a făcut câteva acuzații la adresa lui.

”Am văzut că aseară Hatice a zis de mine că eu am fugit de responsabilități, că am plecat, că mă tem de responsabilități și na, aberații din astea. Ia zi, Hatice, ce înseamnă responsabilitate pentru tine, ce, am avut copii sau nu am înțeles. Dar de unde și până unde te bagi tu în relațiile altora?! Sau te îndeamnă Simona, că Simona nu poate să zică nimic și zici tu tot, care habar nu ai ce a fost.

Ai trăit tu cu mine ca să vezi cum e? Ai fost tu mereu lângă noi ca să vezi cum e? De când ești tu așa mare prietenă cu ea? De când și până când? V-ați găsit voi mari prietene acum. Cu mine nu ați fost niciodată prieteni și nu o să vă consider prietenii. Mai ales, ați uitat cum făceați în emisiune, cum făceați în toate modurile posibile? Cum erați, de fapt, ce persoane sunteți? Toată lumea vă știe.

De când și până când vă dați cu părerea despre alții? Înainte de a zice ceva, documentează-te. Dacă erai la fața locului, da, aveai dreptul să zici ceva. Așa, dacă nu ești, de când și până când îmi spui tu mie că eu fug de responsabilități? Eu dacă vă dau să faceți ce fac eu într-o zi, nu puteți să duceți până la capăt.

Plec la 6 dimineața și vin la 9 seara acasă, mereu. Așa că vedeți-vă lungul nasului și nu vă mai băgați ca musca în lapte că nu e ok. Eu nu m-am băgat în relația voastră și nu o să mă bag pentru că nu mă interesează ce faceți voi. Dar voi, na, ca să mai faceți urmăritori... încercați să vă luați de alte persoane, nu de mine.”, a zis Andrei pe Tiktok.

