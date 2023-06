Mireasa sezonul 7. Antonio și Dani, discuție despre Roberto în urma scandalului uriaș. De ce s-a enervat Gabriela Cristea

Scandalul dintre Antonio, Dani și Roberto din emisia de vineri a generat haos în casa Mireasa. Mai mult decât atât, concurenții sunt împărțiți în două grupuri din cauza acestui conflict care se va lăsa cu o sancțiune.

La scurt timp de la cearta celor trei concurenți, camerele au surprins o discuție cu subînțeles între Dani și Antonio. Se pare că aceștia i-au pus gând rău lui Roberto, spunând ce vor să-i facă în următoarea perioadă.

„Am intrat într-o stare aiurea. Nu vreau nici să vorbesc mult. Nici vorbitul nu mai e soluția. Singura soluție între mine și omul ăla ar fi ori să stăm în altă parte, să nu ne mai întâlnim, ori, hai, care pe care și am rezolvat-o. Dacă ești tare în gură și instigi, astea se pedepsesc. Afară se rezolvau într-un alt mod lucrurile”, a mărturisit Antonio.

„Cum să mă bat cu un copil de 23 de ani. Nu că ar fi mare diferență între noi, dar gândirea diferă. Cu cine să am eu lupta asta? (...) Să ne vedem puțin lungul nasului. Îmi pare rău că am tăcut atâta timp, nu mai rezista el. Arăta cine este de fapt. Am trecut cu vederea mereu, dar mai am o lună și știu ce am de făcut”, l-a completat Dani.

„Eu mă gândeam că atunci când spăl vasele să-i las cănile lui lângă gunoi, acolo jos”, a mai spus Antonio despre planul său.

Antonio și Roberto au enervat-o pe Gabriela Cristea la Mireasa - Capriciile Iubirii

Antonio, Dani și Roberto au fost chemați la Mireasa - Capriciile Iubirii pentru a rezolva situație conflictuală dintre ei. Replicile acide și cearta nu au întârziat să apară, lucru care a enervat-o peste măsură pe Gabriela Cristea.

Întrebați despre motivul care a dus la acest scandal, Antonio a avut un răspuns direct. Tânărul susține că întregul conflict a pornit de la faptul că i-a spus lui Roberto că vorbește pentru a face subiecte de Mireasa - Capriciile Iubirii.

„De atunci s-a schimbat atitudinea lui. E răsfățat! Asta este problema mea cu el.”, a confirmat Antonio.

„Ce pot să zic? Dacă el așa mă vede. Toate a pornit de acolo, de la faptul că fac eu subiecte ca să vin la Capricii”, și-a spus părerea Roberto.

„Vă dau eu afară!”, a fost replica Gabrielei Cristea.

