Mireasa, sezonul 7. Ce părere are Simona despre scandalul iscat în competiție. Fata a lansat o adevărată teorie a conspirației!

În emisia de pe 9 iunie 2023 din sezonul 7 Mireasa, Roberto, Antonio și Dani au încălcat grav regulamentul show-ului matrimonial. Concurenții s-au luat la ceartă și au „aruncat” cu replici dure. Toți din casă s-au mobilizat pentru a-i separa.

La scurt timp de la incidentul neașteptat, situația a început să fie dezbătută și de către alți concurenți din casa Mireasa, iar Simona pare că știe de la ce s-a pornit scandalul:

„Ei, pur și simplu, i-au spus lui Vlad, că îl știe cum e el și el se duce și spune la toată lumea și o să înceapă mare scandal. Eu am văzut tot de la început. Eu am știut cine ce are cu mine ceva personal. Eu, nu știu dacă ați observat la mine, dar sunt foarte atentă, când este vorba despre relația noastră, la toate persoanele, cum își dau coate și așa mai departe. Și voi trebuie să înțelegeți că aici nu există vreo prietenie. (...) N-am degeaba 29 de ani. (...)”, a spus Simona, afirmație surprinsă pe camerele din casa Mireasa și difuzate în cadrul emisiunii „Mireasa, Capriciile Iubirii”.

Ce părere are Simona despre conflictul izbucnit în casa Mireasa, sezonul 7. Ce teorie a lansat concurenta

La scurt timp de la scandalul iscat între Roberto, Antonio și Dani, Simona și Andrei și-au dat cu părerea cu privire la conflict, cei doi parteneri arătându-se extrem de contrariați de amploarea pe care a luat-o discuția între băieți:

Simona a lansat o adevărată teorie a conspirației, susținând că Dani l-ar fi folosit pe Vlad ca pion în contextul conflictului iscat în casă:

„Nu mi se pare că tot a fost zis doar așa ca să se zică. (Dani) știa că Vlad va veni la noi. Ne va spune. Probabil că se va declanșa o situație nu atât de plăcută în casă.”, a explicat Simona la „Mireasa, Capriciile Iubirii”

După teoria lansată de Simona, Vlad a cerut explicații de la Dani:

„N-am înțeles aia cu: <<n-am știut cui să-i zic... cu fitilul>>. Nu înțeleg de ce ai spus lucrul acela!”

„Interpretezi și tu, te duci în partea cealaltă acum... Știam că tu o să zici, adică că o să spui în partea cealaltă. Nu înțeleg ce puteai să declanșezi! (...) A fost interpretat. Dacă Vlad consideră că am vrut să instig, eu nu am avut niciun interes.”, a răspuns Dani la „Mireasa, Capriciile Iubirii”.

Întrebat de către Gabriela Cristea, prezentatoarea emisiunii „Mireasa, Capriciile Iubirii”, dacă s-a simțit manipulat în acest conflict, Vlad a oferit următorul răspuns:

„Nu manipulat, doar că nu m-am simțit atașat de acest conflict. Am fost luat așa de... fraier... Având în vedere că nu am zis nimic de voi... Mie nu îmi place să intru într-un subiect... Eu m-am ferit foarte mult.”

