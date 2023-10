Mireasa sezonul 7. Maria și Antonio, decizie importantă pentru viitorul lor. Ce vor face în curând

Maria și Antonio, câștigătorii sezonul 7 Mireasa, vor să plece în Anglia să muncească o perioadă. Iată când plănuiesc să părăsească țara.

”E și mai profundă și mai zăpăcită dragostea. Vă dați seama, în emisiune nu puteam să ne exteriorizăm și să ne comportăm...”, a zis Maria despre povestea lor.

Antonio a continuat: ”Mai aveam anumite momente, dar ne mai puneam frâne. Eram la televizor. Acum e și mai bine, mult mai bine decât am fost în casă și ne înțelegem mai bine decât acolo. Și acolo era ok, dar nu puteai să dai frâu liber la anumite lucruri.”

Maria și Antonio, decizie importantă pentru viitorul lor. Ce vor face în curând

Maria și Antonio au stabilit să plece în Anglia. Cei doi vor să muncească acolo o perioadă.

”Am stat mai mult pe rețelele de socializare, nu ne-am angajat deoarece noi vrem să plecăm în Anglia. Eu mai am niște probleme din trecut pe care trebuie să le rezolv în Constanța, că altfel am fi plecat mai de mult. Plecăm în Anglia pentru o perioadă, vrem să muncim. Eu acolo am locuit înainte, acolo îmi găsesc serviciu, e și la mine chestia cu permisul de conducere, se știe din emisiune. Acolo pot și să conduc.”, a afirmat Antonio.

Maria a precizat că vor să plece spre sfârșitul lunii octombrie. ”Am locuit foarte mulți ani în Anglia și de ce nu?! Chiar îmi este foarte dor”, a zis ea.

Maria și Antonio, poveste de dragoste cu răsturnări de situație. Cum au ajuns să se îndrăgostească

Maria și Antonio au intrat în competiția Mireasa pe data de 8 martie 2023, cu 2 luni mai târziu față de debutul sezonului 7. Intrarea lor în același timp în casă i-a făcut să se apropie.

Tânărul care a împlinit 30 de ani chiar în casa Mireasa a venit însoțit de doamna Viorica, însă aceasta nu a rămas mult timp în emisiune, din cauza unei probleme de sănătate. Totuși, doamna Viorica a avut timp să-l dea de gol pe tânăr, care a intrat în casă cu gândul că i-a atras atenția Giulia. Socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din casa Mireasa, pentru că parcursul lui Antonio nu avea să fie deloc liniar.

Primul date pe care l-a avut Antonio a fost unul neobișnuit: cu Giulia și Maria în același timp. Deși Antonio a spus atunci că ar mai merge la un date cu Giulia, acest lucru nu s-a întâmplat, deoarece apropierile cu Maria deveneau din ce în ce mai dese.

Maria și Antonio s-au declarat pentru prima dată un cuplu pe 6 aprilie, după ce s-au sărutat pe canapea. Cei doi erau de câteva zile în tatonări, însă spuneau că și-ar dori să se sărute în ploaie, dar nu au mai așteptat acest fenomen meteo. Lucrurile nu au mers bine între ei. Irina, prietena amândurora atunci, era permanent prezentă în discuțiile lor de cuplu, iar în emisiune s-a pus problema unei atracții venite din partea Irinei pentru Antonio, lucru negat de toți cei trei implicați. O conversație între Zain și Maria l-a făcut pe Antonio să critice dubla măsură și să aducă în discuție despărțirea de iubită. Separarea s-a produs pe 14 aprilie când Antonio concluziona: „Dacă tu ceri ceva și nu poți să oferi, atunci avem o problemă! Acțiunile fiecăruia vor vorbi în continuare”.

Cei doi au avut o discuție la petrecere, care s-a încheiat cu un sărut de despărțire, inițiat de Maria, așa cum s-a precizat ulterior în repetate rânduri. La scurt timp după sărut Antonio s-a apropiat de Giulia, care a părăsit casa Mireasa după câteva zile. La task-ul cabinei telefonice Antonio a ieșit câștigător. Atunci el a mărturisit că s-a gândit la varianta de a o invita pe Maria la hotel pentru a vedea cum se comportă fără camerele video, însă comentariile ei din timpul task-ului l-au făcut să se răzgândească.

Antonio a primit atunci ca variantă de premiu posibilitatea de a o invita pe Beatrice de la Capricii în casa Mireasa. Beatrice nu a onorat invitația atunci, iar la scurt timp casa Mireasa s-a împărțit în două pentru o săptămână: casa cuplurilor și casa celor singuri. Acela a fost momentul în care Maria și Antonio au ales să se apropie unul de celălalt din nou. Fata, care a mărturisit că la începutul parcursului ei în competiție nu reușea să se simtă în largul ei din cauza camerelor, i-a permis lui Antonio să o cunoască mai bine, iar la finalul lunii mai cei doi s-au sărutat în ploaie. Fanii Mireasa au îmbrățișat această împăcare și i-au clasat pe ambii în top. Atât Antonio cât și Maria și-au scos la iveală laturi mai bune, care le-au permis să se îndrăgostească unul de celălalt.

Totuși, familia lui Antonio s-a declarat împotriva acestei relații, mama băiatului fiind nemulțumită de comentariile pe care fata le-a avut la adresa lui, pe când ei erau despărțiți.

După momentele grele pe care le-au traversat împreună, Maria și Antonio au decis să se căsătorească în Finala sezonului 7 Mireasa.