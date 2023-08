Maria și Antonio, la Mireasa Capriciile Iubirii. La ce întrebare au refuzat să răspundă cei doi tineri - VIDEO

Maria și Antonio Anghel de la Mireasa sezonul 7 au povestit cum este viața lor după Finala în care s-au căsătorit.

Prezenți în platoul Mireasa Capriciile Iubirii, Maria și Antonio s-au ținut de mână și au vorbit veseli despre cum li s-a schimbat viața.

Ce mai fac Maria și Antonio, câștigătorii sezonului 7 Mireasa

Maria și Antonio, câștigătorii sezonului 7 Mireasa, au fost prezenți în platoul Mireasa: Capriciile Iubirii. Cei doi au povestit cum se înțeleg cu familiile și cu micuțul Amir, fiul Mariei.

”Stăm la Constanța.”, a spus Antonio.

Întrebați cum se înțeleg cu soacrele, Maria a declarat: ”Eu cu soacra mea pot să vă spun că suntem foarte bine și chiar avem o relație foarte bună. Și-a schimbat părerea, da, nu mă așteptam și am fost primită în familia lui Antonio așa cum nu mă așteptam. Am și purtat o discuție”.

Băiatul a explicat că au petrecut mult timp la Constanța, dar se înțelege foarte bine cu mama Mariei.

”Și cu Amir suntem bine, am luat-o pas cu pas. Noi am încercat și preferăm să nu vorbim foarte mult despre Amir și să-l punem... Noi am petrecut timp împreună cu Amir, nu am postat cum o facem ca atunci când suntem doar noi doi.”, a afirmat Antonio.

Maria și Antonio, poveste de dragoste cu răsturnări de situație. Cum au ajuns să se îndrăgostească

Maria și Antonio au intrat în competiția Mireasa pe data de 8 martie 2023, cu 2 luni mai târziu față de debutul sezonului 7. Intrarea lor în același timp în casă i-a făcut să se apropie.

Tânărul care a împlinit 30 de ani chiar în casa Mireasa a venit însoțit de doamna Viorica, însă aceasta nu a rămas mult timp în emisiune, din cauza unei probleme de sănătate. Totuși, doamna Viorica a avut timp să-l dea de gol pe tânăr, care a intrat în casă cu gândul că i-a atras atenția Giulia. Socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din casa Mireasa, pentru că parcursul lui Antonio nu avea să fie deloc liniar.

Primul date pe care l-a avut Antonio a fost unul neobișnuit: cu Giulia și Maria în același timp. Deși Antonio a spus atunci că ar mai merge la un date cu Giulia, acest lucru nu s-a întâmplat, deoarece apropierile cu Maria deveneau din ce în ce mai dese.

Maria și Antonio s-au declarat pentru prima dată un cuplu pe 6 aprilie, după ce s-au sărutat pe canapea. Cei doi erau de câteva zile în tatonări, însă spuneau că și-ar dori să se sărute în ploaie, dar nu au mai așteptat acest fenomen meteo. Lucrurile nu au mers bine între ei. Irina, prietena amândurora atunci, era permanent prezentă în discuțiile lor de cuplu, iar în emisiune s-a pus problema unei atracții venite din partea Irinei pentru Antonio, lucru negat de toți cei trei implicați. O conversație între Zain și Maria l-a făcut pe Antonio să critice dubla măsură și să aducă în discuție despărțirea de iubită. Separarea s-a produs pe 14 aprilie când Antonio concluziona: „Dacă tu ceri ceva și nu poți să oferi, atunci avem o problemă! Acțiunile fiecăruia vor vorbi în continuare”.

Cei doi au avut o discuție la petrecere, care s-a încheiat cu un sărut de despărțire, inițiat de Maria, așa cum s-a precizat ulterior în repetate rânduri. La scurt timp după sărut Antonio s-a apropiat de Giulia, care a părăsit casa Mireasa după câteva zile. La task-ul cabinei telefonice Antonio a ieșit câștigător. Atunci el a mărturisit că s-a gândit la varianta de a o invita pe Maria la hotel pentru a vedea cum se comportă fără camerele video, însă comentariile ei din timpul task-ului l-au făcut să se răzgândească.

Antonio a primit atunci ca variantă de premiu posibilitatea de a o invita pe Beatrice de la Capricii în casa Mireasa. Beatrice nu a onorat invitația atunci, iar la scurt timp casa Mireasa s-a împărțit în două pentru o săptămână: casa cuplurilor și casa celor singuri. Acela a fost momentul în care Maria și Antonio au ales să se apropie unul de celălalt din nou. Fata, care a mărturisit că la începutul parcursului ei în competiție nu reușea să se simtă în largul ei din cauza camerelor, i-a permis lui Antonio să o cunoască mai bine, iar la finalul lunii mai cei doi s-au sărutat în ploaie. Fanii Mireasa au îmbrățișat această împăcare și i-au clasat pe ambii în top. Atât Antonio cât și Maria și-au scos la iveală laturi mai bune, care le-au permis să se îndrăgostească unul de celălalt.

Totuși, familia lui Antonio s-a declarat împotriva acestei relații, mama băiatului fiind nemulțumită de comentariile pe care fata le-a avut la adresa lui, pe când ei erau despărțiți.

După momentele grele pe care le-au traversat împreună, Maria și Antonio au decis să se căsătorească în Finala sezonului 7 Mireasa.