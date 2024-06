Sabrina de la Mireasa sezonul 7 are un job care i-a contrariat pe internauți. Aceștia consideră că nu este potrivit pentru ea.

Sabrina, soția lui Dima din sezonul 7 Mireasa, a primit o mulțime de mesaje despre noul său loc de muncă.

Mireasa sezonul 7. Sabrina, criticată pentru noul loc de muncă. Cu ce se ocupă soția lui Dima

Internauții s-au arătat contrariați că Sabrina face parte dintre soferii care fac transport alternativ, având în vedere că aceasta are două mastere. Soția lui Dima le-a răspuns cârcotașilor.

”Eu una, personal, nu mă simt jignită pentru că știu ceea ce pot să fac și pot să fac tot ce-mi doresc, inclusiv asta a fost opțiunea mea și este ceea ce-mi doresc în momentul de față.

În schimb, este o jignire pentru ceilalți oameni, pentru că, în momentul în care spui ca meriți mai mult decât o șoferiță de taxi, e ca și cum șoferii de taxi sau, mă rog, transport alternativ, cum fac eu, nu merită mai mult sau nu pot mai mult, ceea ce este total greșit pentru că, înainte ca eu să fac meseria asta, eu mergeam de foarte multe ori cu oameni, cu șoferi, care lucrau în domeniul apărării naționale, care lucrau în IT și care aveau un job în plus în timpul liber.

Asta nu înseamnă că ei nu pot mai mult, înseamnă că fac un ban în plus. Pe de altă parte, și eu am mai multe surse de venit. Asta e una dintre sursele de venit, într-adevăr full time, adică o fac de luni până vineri, în limita timpului. Tocmai pentru că am mai multe surse de venit, un job normal, cu program normal, nu mi-ar fi permis să mă ocup și de alte lucruri.

Aici o să revin la faptul că mi s-a spus că nu mai sunt cântăreață și că m-am apucat de taxi și sunt taximetristă. Ba da, tocmai pentru că mai sunt și cântăreață, mai am nevoie și de timp la studio, mai am nevoie de timp ca să mai compun pentru că vara asta o să am un nou proiect, o nouă piesă lansată de mine și compusă de mine.

Atunci am nevoie de timp, am nevoie de timp și pentru partea de creare de conținut pentru că dacă ați văzut la mine pe Tiktok am anumite campanii, am nevoie de timp și pentru că promovez la nivel local anumite produse în anumite magazine și trebuie să merg să mă deplasez să promovez produsele pe care le am în portofoliu.

Atunci chiar am nevoie de timp și prefer să fac bani din mai multe surse decât să am un singur job. Înainte să fac chestia asta, am lucrat 6 luni ca manager de resurse umane într-o companie de vânzări și angajam și eram la birou și munca mea era teoretic de 4,6 ore cât aveam program. Deci munceam mai puțin decât o făceam acum, dar făceam și mai puțini bani.”, a zis Sabrina pe Tiktok.

Sabrina și Dima s-au cunoscut la Mireasa

Sabrina și Dima s-au cunoscut în sezonul 7 Mireasa. Dima și Sabrina au format primul cuplu al sezonului și au mărturisit că din primele conversații și-au dat seama cât sunt de compatibili, mai ales că amândoi au legături cu Timișoara și că s-au născut la o distanță de 8 zile unul față de celălalt.

Cei doi nu au ajuns până în finala sezonului 7 Mireasa. Sabrina a părăsit competiția Mireasa în seara de 26 mai 2023, după ce a fost nominalizată de băieți pentru eliminare.

Dima a fost descalificat din competiția Mireasa, ca urmare a afirmațiilor cu caracter de amenințare pe care le-a făcut. Vestea eliminării a primit-o pe finalul emisiei live de Mireasa de pe 23 mai 2023.

„Am obosit tare. Pe bune că la caterincă mă bag la eliminare în fiecare săptămână. Fac manevre că știi că sunt nebun! Mai fac două injecții, mai mor. Mă mai duc pe la eliminări. Eu n-am cum să mă trezesc în aceeași casă 6 luni. Mă ia capul și o să pic. Mă urc la etaj și pic în gol în jacuzzi. Vorbesc la modul cel mai serios. Pic în gol în jacuzzi. N-am voie să mă urc, aia e! Am încălcat regulamentul! La eliminare!”, au fost afirmațiile care i-au adus eliminarea lui Dima.

Dima și Sabrina au fost primii care s-au căsătorit civil. Cele 5 cupluri finaliste au spus „Da” pe 10 iulie, însă Dima și Sabrina au dorit să meargă în fața ofițerului stării civile cât mai dvreme și s-au cununat pe 7 iulie 2023. Cei doi se pregătesc pentru cununia religioasă și petrecerea de nuntă care va fi pe 6 septembrie 2025.