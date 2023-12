Mireasa sezonul 8, 12 decembrie 2023. Doamna Nadia a refuzat să doarmă cu doamna Anina. Care e motivul: ”Mi-e frică”

După ce ușile s-au deschis, concurenții s-au organizat în noua casă. Cuplurile și-au dorit să doarmă împreună și s-au făcut aranjamentele necesare.

Au apărut și probleme, după ce Ioana și Marius nu puteau dormi împreună. A fost nevoie ca doamna Nadia să se mute, iar doamna Anina a venit cu o soluție: să se odihnească amândouă pe canapeaua din livingul băieților.

Însă deși inițial mama lui Sergiu a fost de acord, s-a răzgândit. A afirmat că îi este frică să doarmă cu doamna Anina, după monologul la AntenaPlay, dar și că nu este Cenușăreasa ca să doarmă în bucătărie.

Doamna Nadia a refuzat să doarmă cu doamna Anina. Care e motivul: ”Mi-e frică”

În emisia live din 12 decembrie 2023, doamna Nadia a stârnit hohote de râs. În urmă cu câteva zile, doamna Anina a ținut un monolog la AntenaPlay, în timp ce se afla pe canapea.

Se pare că mama lui Sergiu a fost speriată de acest lucru și a refuzat să împartă patul cu doamna Anina.

A afirmat că îi este teamă și, deși mama lui Robert i-a explicat faptul că nu vorbea singură, tot a refuzat să doarmă împreună.

”Am văzut-o pe doamna Anina acolo că vorbește, m-am gândit că spiritele sunt aici. Am zis că nu mai vreau să dorm cu doamna Anina că îmi e frică. Nu știam despre ce e vorba, îmi cer scuze. (...) Toată lumea când merge să vorbească se ridică în picioare, se duce acolo la spirit. Dumneavoastră ați stat pe canapea, întinsă. Am rămas așa uimită, e ceva aici la mijloc. Pe mine chiar m-a șocat treaba asta. Am stat mască, ce se întâmplă aici. Am zis că nu mai vreau să dorm cu Anina, mi-e frică.”, a spus doamna Nadia.

Ba mai mult, doamna Nadia a explicat faptul că nu s-ar putea odihni în livingul băieților și nici nu ar fi pe placul ei să doarmă într-o cameră unde există gălăgie.

