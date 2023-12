Mireasa sezonul 8. De ce Daniel a plâns o oră după ce el și Ana au depus actele la starea civilă

Emoții mari pentru cele cinci cupluri de la Mireasa care și-au depus actele pentru căsătorie. Daniel spune că a plâns tot drumul după marele pas.

Cinci cupluri și-au depus actele pentru cununia civilă. Cu multe emoții, perechile au mers emoționate la Primăria din Păulești pentru a face un mare pas spre o viață împreună.

Bia și Robert au intrat primii, urmați de Ana și Daniel. Madi și Sergiu au stabilit ca fata să păstreze și numele său de familie, pe când Bogdana a preluat numele Teodorescu.

Ioana și Marius nu au fost hotărâți, iar în cele din urmă, fata a ales să păstreze și numele său, pe lângă cel al iubitului.

Citește și: Mireasa sezonul 8, 11 decembrie 2023. Ce cupluri și-au depus actele pentru căsătorie și unde pot fi votate pentru Marea Finală

De ce Daniel a plâns o oră,după ce el și Ana au depus actele la starea civilă

”Eu personal am avut emoții foarte mari. Și după ce s-a încheiat toată această ceremonie, tot drumul spre Buftea am plâns. A fost o încărcătură emoțională imensă pentru mine. Aș vrea să rectific, Ana nu este pe numele meu, noi împreună am format o familie sub numele Alexe. Nu este un obiect, este soția mea”, a spus Daniel.

”O oră am plâns, dar am plâns... Ultima oară când am plâns atât de tare a fost când ne-a decedat cineva drag în familie. Am plâns de fericire, a fost o încărcătură atât de mare emoțională încât nu am putut să mă stăpânesc. Tot drumul am plâns”, a mai adăugat logodnicul Anei.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Citește și: Mireasa sezonul 8. Adrian și Daria cred că două cupluri se căsătoresc cu gândul la Marele Premiu. Despre cine e vorba

Când e Finala Mireasa sezonul 8

În emisa live Mireasa de pe 22 noiembrie 2023, Simona Gherghe a spus că are de dat „unul dintre cele mai importante anunțuri ale sezonului 8 Mireasa”. Concurenții show-ului matrimonial au ascultat cu sufletul la gură vestea prezentatoarei.

”Marele anunț este că, în acest sezon, vă rog să țineți minte următorul lucru: 22 decembrie este aceea în care unii dintre voi se vor căsători pentru că va fi marea finală a sezonului 8 Mireasa. Într-o lună.”, a zis Simona.

Astfel, cei care vor decide să se căsătorească în Finala sezonului 8 Mireasa, vor avea ca dată a nunții ziua de 22 decembrie 2023.

Citește și: Mireasa sezonul 8, 11 decembrie 2023. Imagini de la cererea în căsătorie a lui Marius și a Ioanei. Surpriza a fost totală

În ce constă Marele Premiu al sezonului 8 Mireasa

Perechea care se va afla pe primul loc, adică cea care va strânge cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, va fi declarată câștigătoare și va intra în posesia premiului total brut în valoare de 40.000 de euro.

Condiția câștigării este, având în vedere scopul show-ului matrimonial Mireasa, ca perechea clasată pe locul 1 să oficieze căsătoria în cadrul emisiunii live.

Unde votezi pentru Marea Finală a sezonului 8

Cuplurile pot fi votate prin SMS la 1272 și gratuit pe cele două platforme de vot: http://mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1.

Concurenții pot fi votați atât individual, cât și pe cupluri.