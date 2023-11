Mireasa sezonul 8, 22 noiembrie 2023. Andreea s-a despărțit de Alex. Cum explică decizia

Andreea nu vrea să mai formeze un cuplu cu Alex de la Mireasa sezonul 8. Cei doi s-au despărțit.

În emisia live din 22 noiembrie 2023, Andreea de la Mireasa sezonul 8 a anunțat că nu vrea să mai formeze un cuplu cu Alex.

Ea spune că nu intervenția fostei iubite a lui Alex a făcut-o să ia această decizie, ci dinamica relației lor.

Andreea s-a despărțit de Alex

În urmă cu câteva zile, Andreea și Alex au beneficiat de timp fără camere, în care băiatul i-a povestit despre fosta relație. Ulterior, cei doi au avut mai multe discuții tensionate și concurenta a făcut o cerere pentru a discuta cu mama sa.

Părintele o asigura că Alex e potrivit pentru ea și că îi vede suflete pereche. Lucrurile păreau să intre pe făgașul normal, însă curând intervenția fostei iubite a lui Alex avea să tulbure și mai tare apele.

Acesta l-a acuzat de violență și a afirmat că Alex o șantajează cu filmulețe intime.

”Decizia pe care am luat-o nu are nicio legătură cu intervenția fostei iubite. Da, este o despărțire. Cam tot ce s-a întâmplat și toate discuțiile pe care le-am avut m-au îndepărtat. Faptul că a fost acuzat de violență și acel șantaj pentru clipuri”, a spus Andreea de la Mireasa sezonul 8.

Alex a afirmat că nu și-a șantajat fosta iubită și a negat că ar fi fost violent cu ea: ”Pe acea femeie am iubit-o cel mai mult dintre toate fetele cu care am fost. Eu am fost (n.r. el i-a scris mesajele în care îi spunea fostei iubite că o iubește), eu știam cel mai bine ce simt. Mi-am pus o mulțime de întrebări. Eram 70% vindecat.”

