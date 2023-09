Mireasa sezonul 8, 25 septembrie 2023. Bia și Robert sunt în cunoaștere. Cei doi s-au ținut de mână în live

Bia și Robert de la Mireasa sezonul 8 sunt într-o cunoaștere. Află ce părere are doamna Anina despre apropierea lor.

În bucătărie, sâmbătă, Robert făcea primii pași către Bia, după scandalul uriaș în care fata și doamna Anina au fost implicate.

”Să știi, Bia, privirile nu le uit niciodată. Ale tale au fost niște priviri. Și la mine au existat”, a spus Robert în bucătărie. Bia i-a reproșat că ulterior s-a prefăcut că nu au existat privirile acelea.

”Adevărul e că doar cu tine rezonez din casă. Dacă o duceam puțin mai departe ieșea ceva frumos. Dacă aș avea alte opțiuni, m-aș duce să mă conving”, a afirmat tânărul.

El a asigurat-o că a crescut în ochii ei, deși la început nu a fost chimia aceea nebună. ”Ai dori tu să intri într-o cunoaștere cu mine?”, a întrebat Robert.

Bia i-a zis că, din punctul ei de vedere, sunt într-o cunoaștere de mult timp. ”Eu numai cu tine mă simt bine în casa asta. Concurenta dacă intră, la urma urmei suntem într-o cunoaștere. Nu mă interesează absolut deloc ce părere are mama”, i-a mai spus băiatul.

Bia și Robert sunt în cunoaștere. Cei doi s-au ținut de mână în live

Întrebați în emisia live din 25 septembrie 2023 dacă sunt într-o cunoaștere, Robert și Bia au răspuns afirmativ. ”S-au spus niște vorbe, dar foarte multe s-au spus din exterior. Noi nu ne-am certat. (...) Am așteptat pentru party, să avem mai mult timp. De joi-vineri m-am gândit. Am avut o discuție lungă cu Bia, am avut câteva chestii ca să lămuresc puțin. Asta am simțit să fac”, a spus Robert.

”Acum am aflat. Am văzut eu ceva la petrecere. Nu e râs nervos, absolut deloc. Am observat și eu la petrecere, m-am bucurat, am văzut un alt comportament. Am văzut pe Bia pe care am văzut-o la începutul competiției, o fată drăguță, am văzut că Robert e asumat, știe ce vrea. După furtună vine și soarele. În sfârșit v-ați revenit.”, a spus doamna Anina, care i-a asigurat că sunt pe calea cea dreaptă.

