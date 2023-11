Mireasa sezonul 8, 27 noiembrie 2023. Mama Ioanei, dezvăluiri bombă despre trecutul lui Marius. Cum explică el: ”Unele sunt false”

Mama Ioanei a ținut să-i spună fiicei ce se discută în mediul online despre Marius. Iată reacția fetei și cum explică concurentul.

Ioana a discutat cu mama sa, care i-a spus ce se discută despre Marius în mediul online. Băiatul neagă unele informații și spune că a făcut videochat în urmă cu 10 ani.

Mama Ioanei, dezvăluiri bombă despre trecutul lui Marius. Cum explică el: ”Unele sunt false”

”Ioana, mami, au apărut imagini cu Marius în chiloți, de pe un site de escorte”, a spus mama Ioanei, care a adăugat că vor mai apărea dovezi.

Mama fetei nu s-a oprit aici. I-a spus că în mediul online circulă informații compromițătoare și că nu ar trebui să se căsătorească cu tânărul.

”Deci el am înțeles că a fost escortă și a făcut videochat. Escortă nu numai cu femei, ci și cu băieți și cu cupluri.”, a mai zis femeia.

Mai târziu, Ioana îi povestea lui Marius ce a aflat. Îl anunța că a aflat că avea contact sexual în grup. ”Și altceva?”, tot întreba iubitul ei.

”Pot apărea foarte multe lucruri despre mine”, l-a atenționat Marius. ”Nu știm ce poze sunt... Mă asculți?! Pot fi adevărate.”, a continuat el.

Citește și: O mai ții minte pe Lorena Corbu de la MPFM și Mireasa sezonul 2? E de nerecunoscut acum

Băiatul i-a cerut să-l lase să plece și să se întâlnească afară. ”Dacă vrei să afli adevărul, doar afară îl vei afla”, i-a spus concurentul.

El a insistat că nu renunță la ea, la relația lor.

Marius a punctat că pozele ar fi de acum 10 ani. Întrebat dacă a avut relații intime cu femei în grup, Marius a zis: ”Dacă nu sunt bărbați, ce contează?! Am făcut-o și pe asta. Nu am avut relații intime contracost”.

În emisia live din 27 noiembrie 2023, Marius a oferit primele explicații despre imaginile care circulă online.

”Nu am conturi pe site-uri de escortă, nu am legătură cu așa ceva. Dacă sunt poze de acum 10 ani, a fost o alegere proastă, eram singură, nu eram cu bărbați, fete, grupuri. Am luat decizia proastă să fac online chestii indecente, videochat. Se speculează multe lucruri, unele sunt false”, a explicat Marius.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Citește și: Un nou bebeluș în familia Mireasa. Un concurent și iubita lui au anunțat că vor avea un băiețel

Sezonul 8 Mireasa a revenit cu noi povești de iubire

În sezonul 8 Mireasa, gazda emisiunii, Simona Gherghe, va întâmpina o nouă serie de concurenţi care pornesc în aventura vieţii lor, în căutarea unei iubiri infinite, alături de partenerii pe care îi vor întâlni în casa Mireasa.

Materialele de prezentare ale noilor concurenţi se vor realiza într-o locaţie de poveste, la malul mării, şi vor fi difuzate în cadrul premierei noului sezon.

Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show cu sezonul numărul 8.