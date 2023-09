Mireasa sezonul 8, 28 septembrie 2023. Marius nu o mai ține de mână pe Daria, dar un alt băiat o curtează. I-a oferit un ursuleț

Marius și Daria trec prin momente tensionate, după ce au avut un schimb de replici în timpul task-ului în care au făcut pizza. În acest timp, Andrei i-a oferit un ursuleț primit de la o susținătoare.

Marius le-a povestit băieților că este tensionat din cauza unei discuții cu Daria. Iată ce s-a întâmplat între ei.

Marius și Daria de la Mireasa sezonul 8 s-au supărat

În emisia live din 28 septembrie 2023, Marius și Daria au discutat despre momentul în care s-au supărat.

”Cred că ți-am oferit timp destul până azi să îți dai seama de ce erau puțin supărată. Nu a avut nimeni vina acolo. Te-am lăsat să faci pizza și eu am spălat vasele, eu nu am contribuit cu nimic, am tăiat doar niște ardei. Am preferat să tac din gură pentru că nu vreau să scot o prostie pe gură. M-ai întrebat de 3 ori ce am, ai pus paie pe foc”, a spus Daria, care a afirmat că el e prea agitat și o agită.

”Sunt un val de energie, sunt impulsiv. Dudui de energie. Eu fac și două antrenamente pe zi”, a punctat Marius. Daria i-a răspuns că asta nu are legătură cu răbdarea.

”Ai reacționat foarte imatur. Ți-am zis să te calmezi că mai sunt 10 minute și o prezentăm”, a afirmat Daria, care a continuat: ”Nu are răbdare. La asta vreau să lucrezi”.

Simona Gherghe a remarcat că cei doi nu se mai țin de mână. Întrebați dacă mai sunt într-o cunoaștere, băiatul a dat un răspuns surprinzător.

”Ne-am cunoscut, putem să ne mai cunoaștem. Întrebarea pe care mi-am adresat-o a fost dacă poate fi vorba de mai mult, de îndrăgostire, iubire. Nu știu la ce concluzie să ajung la final”, a spus Marius.

Concurentul a subliniat că discuția cu domnul Eduard Puiu l-a făcut să conștientizeze ceva, însă nu vrea să oprească cunoașterea.

Andrei o place pe Daria de la Mireasa sezonul 8

Andrei i-a oferit Dariei un ursuleț primit de la o susținătoare. Aceasta l-a îndemnat să îl ofere persoanei pe care o dorește în viața lui.

”Nu am mai putut să stau pe bară și am dat cărțile pe față.”, a explicat Andrei. ”A fost frumos, i-am zis că am apreciat gestul. Nu e greu de procesat, a fost frumos gestul. Aseară eram prinsă cu treabă și Andrei a fost în spatele meu, cu ursulețul”, a zis și Daria.

