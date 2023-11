Mireasa sezonul 8, 30 noiembrie 2023. Conflict între cuplurile Madi-Sergiu și Ioana-Marius. Băieții și-au spus vorbe grele

În casa Mireasa a existat un conflict între cuplurile Ioana-Marius și Madi-Sergiu, pentru că cei din urmă și-au exprimat susținerea față de Luiza în cursa de eliminare.

„Vă rugăm să o votați pe Luiza să rămână în competiție”, a spus Madi la camera de AntenaPlay, iar Ioana s-a declarat nemulțumită. Luiza și Marius se află în cursa de eliminare.

Madi a mers la Ioana să-i spună că și-a dorit doar să nu plece niciunul dintre ei și să fie Luiza în top 3.

„N-ați zis de top 3. Ați zis să rămână în casă. A fost urât gestul în sine. Nu-mi place că nu suntem corecți”, a spus Ioana.

Sergiu se arăta nemulțumit de acestă situțaie în fața mamei lui.

Schimmb de replici între Marius și Sergiu în casa Mireasa

„Susține pe cine vrei tu! Lasați-l pe țața Sergiu”, a spus Marius când l-a auzit pe Sergiu vorbind despre ceilalți concurenți.

„Eu sunt țață, tu ești videochatist”, a răspuns Sergiu.

„Nu vreau să mai tac în casa asta! Sunt toți falși! Aici nesimțirea și tupeul sunt pe primul loc”, a mai spus Sergiu.

În emisia live de Mireasa Sergiu a recunoscut că a avut o reacție exagerată și că a spus cuvinte prea grele:

„Am avut o ieșire, am răbufnit, am fost nervos. Nu am fost în nicio tabără. M-a deranjat că toți au vurt să dea în Madi că de ce ne-am dus noi să o susținem pe Luiza. Madi nu s-a gândit să-l elimine pe Marius”, a spus Sergiu.

„N-a fost niciun reporș! Mi-aș fi dorit să fie imparțială. Eu nu zic că Madi e un om rău”, a spus Ioana.

Întrebat de ce l-a numit „țață” pe Sergiu, Marius a răspuns: „A început să vorbească, deși nu i-a reporșat nimeni nimic. Vorbea ca o țață”.

Ioana și Marius au împlinit o lună de releație în casa Mireasa

Ioana și Marius au împlinit o lună de releație, iar băiatul i-a dăruit fetei un cadou special: o pereche de șesete pe care a cusut mesaje. Cei doi au primit un mesaj emoționant de la mama lui Marius, despre care toți au spus că seamănă izbitor cu Ioana. Inițial mama lui Sergiu nu a participat la petrecerea aniversară, însă ulterior a dorit să fie prezentă pentru Ioana.

Citește și: Mireasa sezonul 8. Ce se găsește în telefonul lui Marius. Ioana, foarte afectată de întreaga situație

Sezonul 8 Mireasa a revenit cu noi povești de iubire

În sezonul 8 Mireasa, gazda emisiunii, Simona Gherghe, a întâmpinat o nouă serie de concurenţi care au pornit în aventura vieţii lor, în căutarea unei iubiri infinite, alături de partenerii pe care îi vor întâlni în casa Mireasa.

Materialele de prezentare ale noilor concurenţi au fost realizate într-o locaţie de poveste, la malul mării, şi au fost difuzate în cadrul premierei noului sezon.

Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show cu sezonul numărul 8.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.