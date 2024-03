Mireasa sezonul 8. ”Ai băut o cafea cu fostul tău”. Cum răspunde Madi, după ce ea și Sergiu au depus actele pentru divorț

Madi a făcut un live în care a povestit că ea și Sergiu au depus actele la notar pentru divorț. Iată ce a mai mărturisit.

Sergiu și Madi au depus actele pentru divorț. Cei doi tineri s-au întâlnit la Mediaș pentru a demara procesul.

Madi a fost însoțită de mama sa, pe când Sergiu le-a avut alături atât pe mama, cât și pe sora sa.

”Ai băut o cafea cu fostul tău”. Cum răspunde Madi, după ce ea și Sergiu au depus actele pentru divorț

În live, Madi a povestit că după ce au depus actele, au băut o cafea împreună. Spune, însă, că nu au discutat.

”Ai băut o cafea cu fostul tău, la Mediaș”, i-a scris cineva. Madi a recunoscut: ”Da, am băut o cafea, pentru că am făcut șase ore pe drum. Da, am fost să bem o cafea pentru că am fost foarte obosită de pe drum, aveam trenul la o oră distanță, na.

Am preferat să stăm să bem o cafea, a fost și mama mea prezentă, a fost și mama lui prezentă și sora. Nu am de ce să mă ascund de voi. Nu am discutat absolut nimic, decât că o să ne vedem într-o zi anume, să ne ducem să semnăm din nou actele. Iar mai apoi, cum a fost și până acum, fiecare pe drumul lui.”

Când s-au despărțit Madi și Sergiu de la Mireasa sezonul 8

Sergiu a făcut declarații despre despărțirea de Madi, la aproape o săptămână de când a publicat anunțul separării. Madi și Sergiu s-au căsătorit în sezonul 8 Mireasa, iar despărțirea s-a produs la foarte scurt timp de la cununia civilă din Finală.

Sergiu a spus că el și Madi s-au despărțit acum o lună, dar că nu erau bine nici când au fost împreună la Brașov.

Întrebat de unde știa Simona Gherghe despre despărțire având în vedere că a vorbit despre separarea lor în emisia live, Sergiu a răspuns că din anunțul public pe care el l-a făcut. Tânărul spune că el și Madi s-au despărțit de comun acord.