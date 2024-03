Mireasa sezonul 8. Madi răspunde după ce doamna Nadia, mama lui Sergiu, a afirmat că doar dormea și nu făcea nimic în casă

Madi a făcut un nou live pe Tiktok. Ea a comentat cele spune de doamna Nadia, care a acuzat-o că doar dormea și nu făcea nimic în casă cât timp au locuit împreună.

Madi și Sergiu s-au despărțit la scurt timp după ce s-au căsătorit în casa Mireasa. Cei doi au afirmat că nu se potriveau, însă Madi consideră că lucrurile ar fi putut sta diferit dacă locuiau singuri.

Mireasa sezonul 8. Madi răspunde după ce doamna Lidia a afirmat că doar dormea și nu făcea nimic în casă

La Mediaș, Madi și Sergiu au împărțit locuința cu doamna Nadia, care a făcut mai multe acuzații la adresa fostei nurori.

Ea a dat de înțeles că Madi a fost infidelă și ar mai fi zis că nu era tocmai ”albinuța” din casa Mireasa.

”Mama lui a spus că doar dormeai și nu făceai nimic”, a fost mesajul primit de Madi. Ea a comentat: ”Bine, că eram foarte epuizată la momentul respectiv, dar acum am un program de somn, de masă, un program bine organizat. După cum se vede, am mai pus pe mine. Sunt foarte bine, am o stare foarte bună.”

Mai târziu, Madi a zis: ”Nu mi-ați pus degeaba numele de Albinuța, doar că atunci eram foarte epuizată, nu mai aveam nicio putere, nicio vlagă, niciun chef, nimic. Acum am renăscut, pot să zic”.

Când s-au despărțit Madi și Sergiu de la Mireasa sezonul 8

Sergiu a făcut declarații despre despărțirea de Madi, la aproape o săptămână de când a publicat anunțul separării. Madi și Sergiu s-au căsătorit în sezonul 8 Mireasa, iar despărțirea s-a produs la foarte scurt timp de la cununia civilă din Finală.

Sergiu a spus că el și Madi s-au despărțit acum o lună, dar că nu erau bine nici când au fost împreună la Brașov.

Întrebat de unde știa Simona Gherghe despre despărțire având în vedere că a vorbit despre separarea lor în emisia live, Sergiu a răspuns că din anunțul public pe care el l-a făcut. Tânărul spune că el și Madi s-au despărțit de comun acord.

