Andy a făcut dezvăluiri despre fostele sale relații. Spune că, pe când avea doar 19 ani, s-a îndrăgostit de o femeie care și-a părăsit iubitul pentru el. Ea avea 32 de ani.

Andy susține că nu poate concura pentru inima unei femei din cauza trecutului său, care i-a oferit o lecție valoroasă.

Când avea 19 ani a întâlnit o femeie care și-a părăsit iubitul, cu care avea o relație de 8 ani, pentru a fi cu el.

Mult timp, bărbatul venea la el acasă cu gândul de a o recuceri pe femeia iubită. Iată dezvăluirile concurentului de la Mireasa sezonul 8.

Andy, dezvăluiri despre fostele relații. De ce susține că a ”traumatizat un bărbat”

”În fosta relație eu am traumatizat un bărbat și de atunci m-am jurat că nu mă mai bag într-o relație”, a povestit Andy. Întrebat la ce se referă, el a explicat: ”Am luat fata de 32 de ani de lângă el, după o relație de 8 ani. Pe mine chestia asta m-a marcat, el venea o dată pe săptămână cu flori la ușa mea, la ea, plângând. Nu m-am certat cu el, plecam de acasă. Ziceam urcă la un ceai și eu mă duceam la ai mei, să iau cina cu ei. La început reacționam foarte urât, dar parcă îl vedeam așa, fără arme, știi?! S-au iubit, dacă au fost opt ani, s-au iubit, dar să văd un om că-mi plânge mie la ușă, pe mine m-a durut.”

Concurentul spune că s-au mutat, dar fostul iubit continua să îi amenințe. ”O dată a rămas cu mașina, am găurit amândouă roțile. Am trimit un prieten care e mecanic, parcă am avut așa, grijă de el”. De atunci, zice băiatul, nu vrea să se mai implice în astfel de relații.

Sezonul 8 Mireasa a revenit cu noi povești de iubire

În sezonul 8 Mireasa, gazda emisiunii, Simona Gherghe, va întâmpina o nouă serie de concurenţi care pornesc în aventura vieţii lor, în căutarea unei iubiri infinite, alături de partenerii pe care îi vor întâlni în casa Mireasa.

Materialele de prezentare ale noilor concurenţi se vor realiza într-o locaţie de poveste, la malul mării, şi vor fi difuzate în cadrul premierei noului sezon.

Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show cu sezonul numărul 8.