Bia a fost prezentă la Mireasa Capriciile Iubirii și a dat câteva vești. Spune că e nevoită să participe la un training, astfel că va locui în București pentru o perioadă scurtă, însă va merge și la Oradea, la soțul ei.

Bia și Robert au fost de nedespărțit luni bune, dar iată că viața de adult îi obligă să facă și sacrificii. Fata și-a început cariera într-un nou domeniu, cel bancar, și e nevoită să facă un training de aproape două luni pentru a se familiariza cu noul loc de muncă.

Asta înseamnă că va face naveta de la București la Oradea, jumătate din timp fiind la distanță de soțul ei.

Mireasa sezonul 8. Motivul pentru care Bia a venit fără Robert la Capriciile Iubirii. Se va muta singură în București

Robert continuă să fie antrenor de fitness, în timp ce Bia își încearcă norocul într-un nou domeniu, unul nu foarte ușor.

”Robert cred că este la sală, antrenează. Voi sta undeva la două luni în București, dar o săptămână cu o săptămână. O săptămână în Oradea, o săptămână în București pentru că sunt la un training la locul de muncă. Robert și-a reluat activitatea. Eu, în schimb, m-am angajat în domeniul bancar, lucrez la o bancă și ulterior mai merg și cu el la sală.”, a spus Bia.

Faptul că sunt nevoiți să stea la distanță nu e pe placul Biei, care spune că dorul de partenerul său este mare.

”Relația merge foarte bine, acum un pic rău pentru că suntem la distanță și nu credeam că o să spun asta vreodată, dar nu mai pot să stau fără soțul meu, cel puțin la distanță. Noi de când am intrat în casa Mireasa nu am stat o zi separați, am stat în aceeași casă, chiar dacă nu ne vedeam. Acum e un pic dificil pentru că e dorul. În rest e extraordinar de bine. Doamna Anina, mama soacră, este foarte bine. Ne înțelegem foarte bine, ne vedem foarte des. Duminică avem un grătar stabilit în familie”, a mai adăugat Bia.

