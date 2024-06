Mireasa sezonul 9, 10 iunie 2024. Ce reacție a avut doamna Daniela, după ce a blocat comunicarea dintre Cristian și Antonia

Discuțiile aprinse între doamna Daniela și cuplul format din Antonia și Cristian au continuat și în ediția de luni a emisiunii Mireasa sezonul 9, din data de 10 iunie 2024. Concurentul a avut o reacție neașteptată, după ce mama lui i-a blocat comunicarea cu Antonia.

Nu mai este o noutate faptul că doamna Daniela nu o vede pe Antonia ca fiind o parteneră potrivită pentru fiul său, Cristian. În urma discuțiilor avute, cei trei nu au reușit să ajungă la un punct de vedere comun, așa că tensiunile au crescut, în loc să scadă.

Astfel, doamna Daniela, care a fost vineri aleasă ca fiind mama săptămânii, a decis să blocheze comunicarea dintre fiul său și Antonia. Apoi, în ediția de luni, 10 iunie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 9, cei trei au discutat din nou despre situația complicată.

Ce reacție neașteptată a avut doamna Daniela, după ce a blocat comunicarea dintre Cristian și Antonia. Ce a ieșit la iveală în ediția de luni, 10 iunie 2024, a emisiunii Mireasa sezonul 9

„Decid să o blochez pe Antonia ca urmare a celor întâmplate, din dorința de-a avea amândoi răgaz să realizeze ce înseamnă unul pentru celălalt și pentru a-și contura viitorul, dacă este împreună sau nu”, a fost motivația doamnei Daniela, după ce a anunțat decizia luată în ediția de vineri, fără să îi pese că acest lucru afectează inclusiv aniversarea de relație a celor doi.

Practic, cei doi nu au voie să interacționeze până în gala de vineri, când restricția va fi ridicată. Vestea a adus lacrimi în ochii Antoniei, dar și un val uriaș de nemulțumire în rândul celorlalte concurnete din casa Mireasa, sezonul 9.

„Eu am simțit, știam, eram sigură, pentru că o cunosc deja”, a zis Antonia nervoasă, imediat după vestea ce a întristat-o atât de mult.

Luni, în ediția din 10 iunie 2024, Cristian și Antonia au purtat o discuție destul de acidă cu doamna Daniela.

„Nu mai sunt supărată pe ea, mai ales că am văzut că s-a simțit și ea foarte rău și nu am avut cum să mai am atitudinea pe care am avut-o, dar am purtat o discuție cu ea ieri și sper că s-au clarificat lucrurile. Și sper că s-a înțeles, o data pentru totdeauna, ceea ce am avut de transmis”, a fost replica lui Cristian.

„Eu mă bucur pentru orice îndrăgostit, dar în sufletul meu, atunci când mă uit în ochii fiului meu, aș vrea și să pot să văd eu ca mamă să văd bucuria și împlinirea și satisfacția mea. Satisfația mea pentru că atunci când vine vorba despre copilul tău simți mult mai mult față de oricare altă persoană din casa asta”, a zis doamna Daniela.

„Acum nu este despre ceea ce simțiți dumneavoastră”, a completat Simona Gherghe.

„Mi-aș dori Cristian să știe și ce simte și crede tatăl lui”, a spus mama concurentului, care a tot subliniat importanța părinților în viitorul tinerilor.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția de luni, 10 iunie 2024, a emisiunii Mireasa sezonul 9 ca să descoperi tot dialogul dintre Cristian, Antonia și doamna Daniela.

