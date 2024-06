Mireasa sezonul 9, 14 iunie 2024. Antonia și Cristian, confruntare cu scântei în gală! Ce și-au spus, fără reținere

În gala de vineri, 14 iunie 2024, a emisiunii Mireasa sezonul 9, Cristian și Antonia au avut parte de o confruntare plină de scântei!

În gala de vineri, 12 iunie 2024, Antonia și Cristian și-au aruncat replici acide, după ce în ediția trecută, Elena a „atacat-o” din nou pe Antonia și în platou au ieșit scântei.

Antonia și Cristian, confruntare cu scântei în gală! Ce și-au spus, fără reținere în gala emisiunii Mireasa de vineri, 14 iunie 2024

La petrecerea de sâmbătă, Elena s-a arătat foarte deranjată de un gest al Antoniei. Practic, concurenta a criticat din plin atitudinea nepotrivit de apropiată a Antoniei față de artiștii veniți să cânte la party. Această nemulțumire a fost adusă în discuție în live-ul de joi, 13 iunie 2024, al emisiunii Mireasa sezonul 9.

„Sâmbătă la petrecere mi s-a făcut că a fost foarte apropiată de unul dintre băieții care cânta. Eu nu aș fi avut astfel de gesture cu nimeni. Adică, vorbind la modul cel mai serios! Dar asta sunt eu”, a mărturisit Elena.

„Credeți că Antoniei îi place flirtul?”, a întrebat atunci Simona Gherghe.

„O ajută și licoarea magică”, a completat mama lui Cristian.

Cristian pare deranjat de faptul că iubita lui bea și e pasionată de petreceri, fiindcă el ar prefera ca ea să fie mult mai serioasă și să stea departe de astfel de situații interpretabile.

„Fata aia are dreptate. Nu te interesează de nimic!”, a zis Cristian.

În gala de vineri a emisiunii Mireasa sezonul 9, din 14 iunie 2024, Antonia a răbufnit.

„Eu am simțit-o ca pe o răzbunare, l-a deranjat remarca mea, faptul că am zis că am făcut un om care nu iubește să iubească. Mie nu mi se pare mare brânză ce am zis, dar ok, pe el l-a deranjat. A încercat să se răzbune și să mi-o întoarcă. Cum am și zis: eu niciodată, dacă el ar avea un conflict cu niște persoane care vor fi străine după această emisiunea, eu niciodată nu l-aș pune într-o poziție denigrantă. Cristian, chiar dacă nu aș fi fost de acord, ți-aș fi luat apărarea și ți-aș fi spus apoi în particular ce simt. Dar în momentul acela, niciodată! S-au întâmplat multe momente când Elena a înjurat și nu ai intervenit, ne-ai lăsat pe noi să ne rezolvăm singure problemele”, a zis Antonia.

„M-a deranjat cealaltă remarcă a ta, faptul că ai zis că poți să obții tot. Ideea e foarte bună, dar ar fi de preferat să o ții pentru tine, da? Nu m-am răzbunat de tot, caracterul și poziția de iubit al tău nu-mi permite să mă răzbun deloc. Dar a fost ceva ce m-a deranjat, am ținut și când Elena a adus la cunoștință, când au văzut toți, automat m-am sesizat”, a fost replica lui Cristian.

La un moment dat, chiar și Simona Gherghe a fost nevoită să intervină.

Replicile acide dintre cei doi au continuat, în gala de vineri a emisiunii Mireasa sezonul 9, din 14 iunie 2024.

