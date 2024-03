Mireasa sezonul 9, 15 martie 2024. Valul de critici din partea doamnei Daniela a făcut-o pe Laura să plângă

Doamna Daniela nu o consideră potrivită pe Laura pentru fiul său. Aceasta i-a enumerat lui Cristian motivele, când au vorbit între patru ochi.

Doamna Daniela a scos în evidență minusurile, din punctul ei de vedere, pe care Laura le-ar avea în relația cu Cristian. A vorbit despre șantaj, gelozie și a dat de înțeles că nu o dorește pe fată lângă fiul său.

Ba mai mult, i-a atras atenția că se sustrage de la curățenie, afirmând că a fost ea nevoită să facă ordine în locul ei.

Delia, cu care Laura face curat, a infirmat acest lucru în emisia live din 15 martie 2024.

Valul de critici din partea doamnei Daniela a făcut-o pe Laura să plângă

Auzind toate aceste cuvinte din partea posibilei soacre, Laura a izbucnit în lacrimi în Gala de astăzi.

”M-am străduit. Mi-aș fi dorit să fim bine toți. Nu înțeleg de ce i-a spus lui Cristian toate aceste lucruri. Nu înțeleg ce am făcut greșit”, a spus Laura în lacrimi.

Cristian a adăugat că ia în calcul și o despărțire, având în vedere că relația dintre mama și iubită continuă să fie una tensionată.

Citește și: Mireasa sezonul 8. Motivul pentru care Bia a venit fără Robert la Capriciile Iubirii. Se va muta singură în București

”Discuția pe care am avut-o cu mama aseara este foarte importantă. A fost o discuție în care am vrut să tac, să o ascult și să o înțeleg. O discuție din care am încercat să sustrag partea mea benefică din relația pe care o am cu Laura. Sper să se șteargă cu buretele aceste tensiuni dintre ele. Iar în cazul relației noastre, e un moment un pic delicat pentru că e greu din amândouă părțile. E greu și acolo, e greu... Nu știu cum să mă împart. O să văd care va fi cursul pe mai departe. O să vreau să luăm cea mai bună decizie pentru noi, exceptând-o pe mama. Mama îmi explică ce și-ar dori pentru mine. Nu le lua personal...”, a zis și Cristian.

În ceea ce privește ”decizia”, Cristian ia în calcul și o despărțire. ”Mai bine să fie mai devreme, decât mai târziu. Cea mai bună decizie trebuie luată, indiferent care va fi aceea”, a mai spus tânărul.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Mireasa - ritmul inimii, de luni până vineri, de la ora 14:00

Nouă fete şi nouă băieţi vor păşi astăzi în Casa Mireasa, locul unde ritmul inimii se va accelera, în căutarea marii iubiri. Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show care revine astăzi, cu un nou sezon, difuzat de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1.

”Venim cu o mulţime de surprize şi cu un record în ceea ce priveşte prezenţa mamelor în emisiune: nu mai puţin de 8 mame spun <prezent> alături de băieţii lor în Casa Mireasa. Mai exact, toţi băieţii români vin însoţiţi de mame. Pentru cel de-al nouălea concurent, păstrăm misterul până la premieră. Le mulţumim telespectatorilor pentru fidelitate şi îi aşteptăm să ne fie alături, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1”, dezvăluie Simona Gherghe.