Mireasa sezonul 9, 16 februarie 2024. Rezultatul cursei de eliminare dintre Valentina și Delia. Cine părăsește competiția

În Gala de vineri, 16 februarie 2024, Simona Gherghe a anunțat rezultatul cursei de eliminare dintre Valentina și Delia.

Vinerea trecută, mamele au făcut nominalizări. Cele mai multe voturi a primit Delia, care a fost anunțată că intră în cursa de eliminare alături de fata clasată pe ultimul loc în preferințele publicului. Aceasta a fost Valentina.

În timp ce Delia a părut foarte afectată și și-a exprimat dorința de a rămâne, Valentina a fost sigură că pleacă. Ea chiar a afirmat că dorește să părăsească competiția, după ce și-a dat seama că nu place niciun băiat de la Mireasa.

După ultima petrecere, cea de sâmbătă, Delia și Dediș s-au apropiat. Aceasta a petrecut timp cu Liviu, căruia i-a declarat că vrea să-l cunoască mai bine. Dacă cu Dediș fusese rece și distantă fizic până atunci, lui Liviu i-a permis să o țină în brațe.

Câteva zeci de minute mai târziu, ea mergea și anunța că și-a dat seama că pe Dediș îl place, nu pe Liviu.

Rezultatul cursei de eliminare dintre Valentina și Delia. Cine părăsește competiția

În Gală, Valentina și Delia au aflat rezultatul cursei de eliminare. Publicul a fost clar în privința celei care părăsește competiția Mireasa.

Simona Gherghe a anunțat procentele și i-a urat drum bun în viață fetei eliminate.

”Procentele au fost 25,17% la 74,83%. Un scor destul de mare, nu a fost o luptă umăr la umăr, cum se întâmplă de mai multe ori când avem o cursă de eliminare. Fata care părăsește emisiunea este Valentina”, a anunțat Simona Gherghe.

Valentina a avut un mesaj emoționant după ce aflat că este eliminată de la Mireasa sezonul 9.

”Știam, mă așteptam. Eu sunt bucuroasă că am ajuns până aici. Am întâlnit oameni minunați. Nu am avut mamă când eram mică, dar mi-a dat Dumnezeu aici mai multe”, a spus Valentina.

