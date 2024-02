Mireasa sezonul 9, 26 februarie 2024. Laura, afectată de cuvintele doamnei Daniela.I-a întors spatele mamei când aceasta îi vorbea

Laura a fost foarte afectată de faptul că doamna Daniela a spus că Andrada are calitățile pe care fiul său le caută, așa că a blocat-o.

Doamna Daniela a supărat-o pe Laura când a spus că Andrada are calitățile pe care Cristian le caută, așa că o blochează pentru următoarea săptămână. Laura a înțeles că mama o preferă pe Andrada pentru fiul său.

Laura, afectată de cuvintele doamnei Daniela. I-a întors spatele mamei când aceasta îi vorbea

”O blochez pe Laura deoarece Cristian e în cuplu cu Laura. Pentru că am surprins la ea acele calități pe care Cristian le dorește la o femeie, adică susținere și încredere. E în cuplu cu Laura și aș dori să vadă în ea acestea calități pe care le are Andrada.”, a spus doamna Daniela.

Pe Laura a deranjat-o foarte mult ce a spus mama lui Cristian. Andrada i-a zis că nu are motiv să plângă, iar fata i-a spus: ”Lasă-mă să plâng, sunt motivele mele”.

Mai târziu, mama lui Cristian încerca să discute cu Laura. În timp ce doamna Daniela era pe vine lângă patul lui, fata s-a întors cu spatele. Însă aceasta nu a renunțat și a încercat să-i explice tinerei.

Nici a doua zi, Laurei nu i-a trecut supărarea. Ea l-a rugat pe iubitul său, Cristian, să îi ceară explicații mamei pentru cuvintele spuse în Gală.

Fata a vrut o discuție în trei, dar doamna Daniela a refuzat. Cristian a vrut să știe dacă o frământă lucrul acesta, iar răspunsul a fost negativ. Imediat, Laura a dat ochii peste cap și a plecat din living.

”Am fost surprins de ceea ce a spus mama. După, gândind la rece, am înțeles. Am vorbit cu mama, am vrut să înțeleg partea e, apoi să o fac pe Laura să înțeleagă.”, a zis și Cristian în emisia live din 26 februarie 2024.

Mireasa - ritmul inimii, de luni până vineri, de la ora 14:00

Nouă fete şi nouă băieţi vor păşi astăzi în Casa Mireasa, locul unde ritmul inimii se va accelera, în căutarea marii iubiri. Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show care revine astăzi, cu un nou sezon, difuzat de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1.

”Venim cu o mulţime de surprize şi cu un record în ceea ce priveşte prezenţa mamelor în emisiune: nu mai puţin de 8 mame spun <prezent> alături de băieţii lor în Casa Mireasa. Mai exact, toţi băieţii români vin însoţiţi de mame. Pentru cel de-al nouălea concurent, păstrăm misterul până la premieră. Le mulţumim telespectatorilor pentru fidelitate şi îi aşteptăm să ne fie alături, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1”, dezvăluie Simona Gherghe.

