Mireasa sezonul 9, 29 ianuarie 2024. Cine e Maria și ce poveste de viață are. Trebuia să se căsătorească în vara anului 2024

Maria a dat mai multe detalii despre viața sa. Tânăra a povestit că nu a fost crescută de mama biologică, ci de soția tatălui său, pe care o iubește nespus și pe care o consideră ”mama”

Maria de la Mireasa s-a emoționat când a discutat despre mama sa. Mai multe detalii în materialul video de mai jos.

Cine e Maria și ce poveste de viață are. Trebuia să se căsătorească în vara anului 2024

Are 24 de ani, e din Slatina și este vărsător. Are 1,65 și 58 de kilograme. Este fost asistent manager la un restaurant. Se descrie ca o persoană amabilă, credincioasă, empatică, impulsivă, glumeață. Are și defecte, spune Maria, e impulsivă și îi e greu să acționeze la nervi. Chiar și părinții i-au atras atenția că e vulcanică și trebuie să fie atentă la comportament.

Părinții lucrează în Anglia, în agricultură. Mama e mai mare decât tatăl său, cu 3 ani. Are un frate mai mic, de care e foarte apropiată. Familia e una deschisă, se glumește mult, petrec timp împreună și se implică toți când apar probleme.

Tatăl s-a despărțit de mama biologică, iar el a primit custodia. A fost crescută de soția tatălui, pe care o consideră mamă. A aflat asta înainte să plece la școală. La 6 ani a luat legătură cu mama biologică. Are sentimente puternice pentru mama care a crescut-o, despre care spune că nu a făcut diferențe și s-a lăsat pe ea pentru ambii copii.

Citește și: Mireasa sezonul 9, 29 ianuarie 2024. Cine e Antonia și ce poveste de viață are. Ce a dezvăluit despre trecutul ei

Maria a punctat că știe cine e mama ei biologică, însă nu dorește să țină legătura cu ea: ”Nu simt nimic pentru ea, nu o consider mamă. Mama mea e acasă, alături de tatăl meu. Aveam 5 luni când s-au despărțit. Când aveam 7 luni, tatăl a cunoscut-o pe mama mea. Nu am niciun sentiment față de mama mea biologică, e un străin”.

A avut 2 relații serioase, prima de la 14 până la 22. Au fost despărțiți 1 an de zile, timp în care a avut altă relație. S-a împăcat cu fostul, cu care trebuia să se căsătorească anul acesta, în iulie 2024. S-au despărțit pentru că nu mai funcționau împreună ca pereche, se certau.

Spune că a fost o alegere spontană să se înscrie la Mireasa, la sugestia unei prietene. S-a înscris când era în oraș și într-o săptămână era deja concurenta noului sezon, cu numărul 9.

Mireasa în ritmul inimii, de luni până vineri, de la ora 14:00

Nouă fete şi nouă băieţi vor păşi astăzi în Casa Mireasa, locul unde ritmul inimii se va accelera, în căutarea marii iubiri. Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show care revine astăzi, cu un nou sezon, difuzat de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1.

Citește și: Mireasa, sezon 6. Gabriela, apariție surpriză pentru susținătorii ei. Cum s-a pozat alături de micuțul Tudor Gabriel

”Venim cu o mulţime de surprize şi cu un record în ceea ce priveşte prezenţa mamelor în emisiune: nu mai puţin de 8 mame spun <prezent> alături de băieţii lor în Casa Mireasa. Mai exact, toţi băieţii români vin însoţiţi de mame. Pentru cel de-al nouălea concurent, păstrăm misterul până la premieră. Le mulţumim telespectatorilor pentru fidelitate şi îi aşteptăm să ne fie alături, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1”, dezvăluie Simona Gherghe.