Într-o discuție cu mama sa, Cristina a cerut informații despre fostul ei iubit. Iată cum a reacționat Alexandru în emisia live din 9 aprilie 2024.

Alexandru a aflat că iubita sa, Cristina, a vrut să afle mai multe detalii despre fostul ei iubit, Vlad.

Mireasa sezonul 9, 9 aprilie 2024. Cristina i-a cerut mamei informații despre fostul ei iubit. Cum a reacționat Alexandru

Mama Cristinei a venit în casa Mireasa, iar fata a vrut să afle informații despre fostul ei iubit.

”I-am povestit și de ăla... Ce atâtea alea cu suferință? Niciun om sănătos nu vine să stea închis. Vlad e și el cu cineva? E cu fata aia de a stat înainte. Lasă să fie și el fericit. Nu ne-am greșit cu nimic.”, a zis Cristina.

”Sincer, îmi doresc și el să fie fericit. Nici pe mine nu m-a deranjat cu nimic. E tot în Germania, nu?”, a mai vrut să știe iubita lui Alexandru despre fostul ei partener.

Citește și: Mireasa sezon 9, 9 aprilie 2024. Momentul în care mamele au sărit să-i ia apărarea Laurei. Doamna Daniela a făcut noi acuzații

Mama Cristinei și-a adus aminte când Alexandru a primit o scrisoare în care era anunțat că fata nu a trecut peste fosta relație. Doamna a fost deranjată de lipsa de neîncredere a băiatului în fiica sa.

”Da, Vlad e fostul”, a explicat Cristina, care a zis că discuția a continuat după ce mama ei i-a spus că fosta soacra o sună și îi spune că o susține în emisiunea Mireasa.

”Ce să zic, am vorbit cu ea, mi-a zis ieri. M-ar fi deranjat dacă nu știam. Eu sunt lămurit de ieri. Am luat răspunsurile ca atare, am încredere în ea, are încredere în mine.”, a afirmat Alexandru.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Mireasa - ritmul inimii, de luni până vineri, de la ora 14:00

Nouă fete şi nouă băieţi vor păşi astăzi în Casa Mireasa, locul unde ritmul inimii se va accelera, în căutarea marii iubiri. Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show care revine astăzi, cu un nou sezon, difuzat de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1.

”Venim cu o mulţime de surprize şi cu un record în ceea ce priveşte prezenţa mamelor în emisiune: nu mai puţin de 8 mame spun <prezent> alături de băieţii lor în Casa Mireasa. Mai exact, toţi băieţii români vin însoţiţi de mame. Pentru cel de-al nouălea concurent, păstrăm misterul până la premieră. Le mulţumim telespectatorilor pentru fidelitate şi îi aşteptăm să ne fie alături, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1”, dezvăluie Simona Gherghe.

Citește și: Mireasa sezon 9. Doamna Daniela crede că Laura are o strategie pentru a-l recuceri pe Cristian. Băiatul, acid la adresa fostei