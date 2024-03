Mireasa, sezonul 9. Care este motivul pentru care Liviu s-a despărțit de Iulia în direct. Tânărul a spus totul, fără ezitare

În gala Mireasa de vineri, 22 martie 2024, Liviu a decis să se despartă de Iulia. La scurt timp de la alegerea luată, cei doi au fost invitați în platoul de la Mireasa - Capriciile Iubirii pentru a vorbit despre ruptura care s-a produs între ei.

Liviu a luat prin surprindere telespectatorii în gala Mireasa de vineri, 22 martie 2024, după ce a anunțat că nu își mai dorește să aibă o relație cu Iuliana. Până și fata a fost uimită de hotărârea acestuia.

În cadrul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii, Liviu a dat cărțile pe față în ceea ce privește motivele despărțirii de fosta parteneră. Se pare că tânărul s-a lăsat influențat de o anumită scrisoare pe care a primit-o despre Iulia.

De ce a ales Liviu să se despartă de Iulia în direct la Mireasa

Concurentul a dezvăluit că a făcut tot ceea ce a simțit, iar că decizia pe care a luat-o este cea mai bună. Nimic nu îl mai poate face să se împace cu fosta iubită, chiar dacă nu se simte foarte bine după despărțire.

„Pentru mine nu contează locul, contează ceea ce simt. Am început să mă păcălesc pe mine. Îmi spuneam că o să fie bine. Nu m-a deranjat ceva neapărat la Iuliana, la noi de fapt. Cel mai mult m-a deranjat lipsa de încredere, unele gelozii care nu își aveau locul mai ales aici”

„De ce te ascunzi?”, l-a întrebat Gabriela Cristea.

Liviu a dezvăluit că sfaturile și scrisorile oamenilor de afară au influențat decizia lui de a pune punct relației cu Iuliana: „Am trecut peste prima scrisoare pe care am primit-o pentru că am ales să o cunosc pe ea, de fapt. Să nu cântăresc ce spune lumea, să mă duc spre ea. Am fost noi cu bune și cu rele. Ultima săptămână, având o încărcătură, mi-a arătat o altă față a mea cât și a Iulianei”.

„Eu îmi doresc să îmi pun în ordine gândurile. Sunt sigur de faptul că relația mea cu Iuliana nu o să poată continua, sunt foarte hotărât. Am lua mai multe aspecte în considerare, printre care și scrisoarea pe care am primit-o despre ea. Era mult hate la adresa ei.

Nu am în minte acum o altă fată. În momentul de față nu există o femeie pentru care aș rămâne în casa Mireasa, dar nu exclud situația în care o să vină o fată și pentru mine.”, a mai răspuns băiatul la întrebările moderatoarei de la Mireasa - Capriciile Iubirii.

Iulia își dorește să plece acasă, după ce Liviu a pus punct relației în gala Mireasa

Întrebată dacă este afectată de alegerea pe care a făcut fostul ei partener, tânăra a avut un răspuns direct și sincer. Se pare că aceasta suferă după despărțirea de Liviu: „Dacă nu o să fiu cu el aici, eu vreau să plec! O spun cu toată sinceritatea, nu vreau să intre nimeni pentru mine, nu vreau să cunosc un alt băiat din casă”

„Vreau să îmi cer eliminarea dacă el își va face o altă iubită. Nu sunt curioasă, eu chiar vreau să plec! Mai bine plec și gata! Simt că fiecare zi aici nu are sens pentru mine, voiam să-i cedez locul meu Cristinei”, a mai zis ea.

