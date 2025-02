Mireasa sezonul 11, 24 februarie 2025. Liliana, Robert și Simona Gherghe, discuție privată după mărturisirile șocante ale fetei

Liliana a povestit în casa Mireasa că de mai multe ori în viața sa a avut gânduri și intenții sinucigașe. Simona Gherghe a încurajat-o pe tânără să fie deschisă spre terapie.

Prezentatoarea Mireasa, Robert și Liliana au discutat într-un cadru privat, fără ceilalți concurenți.

„Cred că e bine să avem această discuție aici, mai izolați de restul casei. Nu dorim să implicăm pe toată lumea. Povestești de un moment dificil din viața ta. Sunt gândurile tale, sunt suferințele tale. Te-ar ajuta să treci prin terapie, să-ți identifici niște oportunități la tine. Ești o fată foarte frumoasă, cu multă viață în tine. Cred că ai în tine toate resursele să ai o viață frumoasă”, a spus Simona Gherghe.

Citește și: Mireasa sezonul 11, 21 februarie 2025. Liliana, renegată de familie. A primit o scrisoare foarte dură de la părinți

Liliana, Robert și Simona Gherghe, discuție departe de ochii celorlalți concurenți. Fata a făcut mărturisiri șocante: „Oare ar avea cineva vreo reacție dacă aș muri?”

Liliana a deschis un subiect greu de auzit cu Eleonora.

„Oare ar avea cineva vreo reacție dacă aș muri? Ai avut vreodată gânduri sinucigașe? Și ai încercat? eu am încercat. Mult timp am avut gânduri de-astea. Am încercat și n-am reușit că m-a durut. Acum puțin timp. Mă gândeam și în mașină: ce-ar fi să fac o mișcare greșită?”, a spus Liliana.

Eleonora a încurajat-o pe Eleonora să elimine gândurile rele și să se concentreze pe noi începuturi.

Citește și: Mireasa sezonul 11, 19 februarie 2025. Liliana și Robert s-au sărutat. Cei doi își mai dau o șansă

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește se vede de la 14:00 de luni până vineri

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește – este o întoarcere la valorile autentice românești, care va sublinia autenticitatea, manifestarea iubirii tradiționale, relația tinerilor cu părinții și, mai ales, cu mama, care susține demersul fiului de a-și găsi o soție. Autenticul și tradiționalul se vor împleti cu modernismul și cu tinerețea, într-un sezon cu totul şi cu totul nou, zilnic, de la ora 14.00, la Antena 1.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 11.