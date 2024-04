Laura nu vrea să discute deschis despre băiatul pe care îl place, după ce Albert a susținut că nu vrea nimic mai mult cu ea decât o prietenie.

În jacuzzi, Laura a refuzat să facă un TOP 3 al băieților pe care îi place. Iuliana a considerat că este vorba despre Albert, iar fosta iubită a lui Cristian a oferit un indiciu în emisiunea Mireasa Capriciile Iubirii.

Mireasa sezonul 9. Ce băiat place Laura, de fapt, și ce spune el despre interesul fetei

Laura a fost întrebată de ce nu spune numele băiatului pe care îl place. Fata consideră că nu a văzut semne din partea acestuia și nu vrea să se pronunțe. ”Pentru că nu am văzut nicio intenție din partea acelui băiat și nu are rost.”, a zis Laura.

În urmă cu o săptămână, Laura afirma că îl place pe Albert, însă el afirma că nu e interesat. Se pare că fata nu și-a schimbat preferința. Nici fiul doamnei Mariana nu s-a răzgândit.

”Da, am mai spus o dată, părerea mea este că e o fată super frumoasă, dar nu simt anumite lucruri pentru ea. Adică tot parcursul care a fost în emisiune și cum am fost noi, cred că ne-am apropiat mai mult ca prieteni și nu am anumite sentimente pentru ea. Cu Adriana... cred că ne place unul de celălalt fizic, dar comportamental și caracter nu prea ne potrivim. Ne-am dat seama, cel puțin eu, că nu suntem pe aceeași lungime de undă”, a zis și Albert.

