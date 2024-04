Antonia a intrat în cursa de eliminare după ce a ascuns că are probleme și și-a oprit lavaliera în nenumărate rânduri.

Antonia a intrat în cursa de eliminare după ce a ascuns că are probleme și și-a oprit lavaliera în nenumărate rânduri. | Antena 1

Starea Antoniei nu este deloc bună. Iubita lui Cristian trece prin stări pe care cu greu reușește să le înțeleagă.

Mireasa sezonul 9. Ce spune psihologul Eduard Puiu despre stările și problemele Antoniei

La Mireasa Capriciile Iubirii, psihologul Eduard Puiu a discutat despre stările și problemele Antoniei. El crede cu tărie că fata are nevoie de terapie pentru a scăpa de bagajul emoțional.

”Dar Antonia nici măcar ea nu știe despre ce este vorba. Empatic cu ea fiind, dar nu are ce să-i spună și ce asigurări să-i dea lui Cristian și mi se pare că a fost foarte fair să-l întrebe pentru că dimensiunea exactă nu o poate descoperi decât în urma unui proces complet de terapie. Ce am făcut noi întâlnirile alea de 2-3 ori și cu mama ei e egal cu zero. Bagajul este foarte mare. Ea pe de o parte trage... știți omul ăla care e obosit, dar care poate să ducă, și ea trage și în virtutea tinereții spune ”ba pot, ba lasă-le că la un moment dat o să se rupă corpul meu de bagajul ăsta și o să rămână în urmă.

Ea e în filmul ăsta și tot speră că trăgând atât de tare, bagajul ăla se rupe și rămâne în urmă. După părerea mea nu va reuși să o facă, are nevoie de un proces complet de terapie, ulterior. Nu e ceva grav și nici nu avem cum să știm la momentul ăsta. Cel puțin sunt premize că poate să fie un lucru de succes, dar nu-l poate asigura pe Cristian pentru că nici măcar ea nu are dimensiunea exactă a traumei și în cât timp se poate echilibra. Deci ea nu minte, doar că încearcă cu disperare să se descurce cu mijloacele pe care le are, cu ce poate la momentul ăsta în virtutul tinereții și al efeverscenței”, a zis psihologul Eduard Puiu.

Mireasa - ritmul inimii, de luni până vineri, de la ora 14:00

Nouă fete şi nouă băieţi vor păşi astăzi în Casa Mireasa, locul unde ritmul inimii se va accelera, în căutarea marii iubiri. Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show care revine astăzi, cu un nou sezon, difuzat de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1.

Citește și: Mireasa sezon 9, 22 aprilie 2024. Albert și Ionela s-au sărutat. Cei doi formează un cuplu

”Venim cu o mulţime de surprize şi cu un record în ceea ce priveşte prezenţa mamelor în emisiune: nu mai puţin de 8 mame spun <prezent> alături de băieţii lor în Casa Mireasa. Mai exact, toţi băieţii români vin însoţiţi de mame. Pentru cel de-al nouălea concurent, păstrăm misterul până la premieră. Le mulţumim telespectatorilor pentru fidelitate şi îi aşteptăm să ne fie alături, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1”, dezvăluie Simona Gherghe.