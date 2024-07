Într-un live pe Tiktok, Maria Lungu l-a invitat pe Albert la Chișinău. Iată ce răspuns i-a dat tânărul.

În scurta perioadă petrecută în casa Mireasa, Maria Lungu, fosta iubită a lui Cristian, a afirmat că e interesată de Albert.

Mireasa sezonul 9. Cum a răspuns Albert când Maria Lungu l-a invitat la Chișinău

Iată că, după Finala Mireasa, cei doi au ținut legătura și au intrat live pe Tiktok. În cadrul unui live, Maria l-a invitat la Chișinău.

”Să vin la Chișinău? Nu vin acum că sunt cu alte proiecte și nu am cum să ajung până acolo. Glumesc. Nu, nu.”, a zis Albert când Maria Lungu l-a invitat la Chișinău.

”Dai și pe la Ionela”, a spus fata când a văzut că refuză. ”Da?! Să fii sănătoasă. Haide, mă, pe bune. Mă iei cu vrăjeală din asta. Haide, te rog eu. Ai început să dai ce ai mai bun sau ce?”, a venit replica fostului concurent de la Mireasa.

”Ne-am cunoscut într-o emisiune, suntem oameni normali la cap, socializăm, nu înseamnă că ne combinăm mâine.”, a intervenit Maria.

Cine e Albert de la Mireasa sezonul 9

Albert e din Moinești, Bacău, și are 22 de ani. De profesie, concurentul e lăutar. A venit cu mama și consideră că e singura care putea să-l ajute la Mireasa. Tatăl are o firmă de mobilă și Albert mai are doi frați, un frate mai mare și o surioară.

Fratele e biolog, iar sora e încă studentă. Albert lucrează de la 15 ani și nu se vede făcând altceva, decât muzică. Pasiunea i-a fost insuflată de tatăl său.

La Mireasa a venit să trăiască experiența și nu e sigur că se va căsători. Vrea mai întâi să descopere fetele și să vadă cum decurg interacțiunile.

În materialul de prezentare, Albert afirma că este o persoană ”cuminte”. Spunea că a avut câteva relații, ultima fiind cea mai seriosă. Consideră că a avut de învățat din aceasta.

Acesta puncta că își dorește ca viitoare iubită să fie înaltă, să iubească sportul, nu contează culoarea părului, să fie frumoasă, educată și respectuoasă. Nu i-ar plăcea o parteneră cu operații sau intervenții estetice. ”Sunt dispus să accept silicoane”, a punctat el.

În casa Mireasa, Albert a fost curtat de Antonia, Andrada, însă niciuna nu a fost pe placul lui. Ulterior a fost într-o cunoaștere cu Maria, cu care s-a sărutat în club. Nu au format un cuplu. Mai târziu, i-a atras atenția Ionela, cu care a avut o scurtă relație. Cu puțin timp înainte de Finala Mireasa, el a format o pereche cu Laura. În ciuda faptului că mai multe fete l-au plăcut, el a părăsit singur emisiunea după Marea Finală.