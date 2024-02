Mireasa sezonul 9. Mama Iulianei a vorbit după conflictul dintre fiica sa și Andrada. Ce a avut de spus

Doamna Iulica, mama Iulianei, a intervenit telefonic și i-a cerut scuze Andradei pentru reacția fiicei sale.

Totuși, ea crede că s-a pus prea mare preț pe cum s-a simțit Andrada și deloc pe ceea ce simte Iuliana.

Mama Iulianei și-a cerut scuze în numele fiicei

”Cu situația cu Andrada, toată lumea a ascultat-o pe Andrada. Da, chiar și mie mi-a părut rău de izbucnirea Iulianei, dar nimeni nu a întrebat-o pe Iuliana cum se simte. Eu, ca mamă, stiu pe cine am crescut și știu că pe ea o dor mai rău vorbele pe care le scoate pe gură în interiorul ei, mai rău cum l-ar durea pe cel pe care le aruncă. Le aruncă la nervi și după o doare mai rău sufletul. Am văzut-o în privirea ei și am văzut-o că abia se abține să nu plângă.

„Eu chiar am plâns la emisiune la Mireasa și vreau să-i mulțumesc lui Liviu că e alături de ea. Se simte și ea vulnerabilă când Andrada tot repetă că l-am avut, a umblat după mine și eu nu l-am vrut, ca și cum Liviu ar fi ultima găină de pe piață și nu-l mai lua nimeni și acum noroc că l-a lăsat Andrada și l-a luat Iuliana. Așa sună din exterior”, a spus mama concurentei.

Când i s-a replicat că acesta era un răspuns la ceea ce a spus Iuliana, mama fetei a spus că s-a întâmplat de mai multe ori.

”Nu trebuie neapărat să tot specifice. Totuși, Liviu e un băiat fain”, a mai adăugat doamna Iulica.

Mama a cerut scuze, din nou, Andradei. ”Din omenie, nu că ne e frică de avocați”, a ținut să precizeze femeia.

Doamna Iulica a mai afirmat că îl place mult pe Liviu și că ține legătura cu rudele sale. Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

