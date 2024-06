Maria Lungu a făcut câteva glume cu doamna Daniela, în care a numit-o soacră și chiar a adus vorba despre o eventuală căsătorie cu Cristian.

Doamna Daniela și Maria Lungu, fosta iubită a lui Cristian, au petrecut timp în casa Mireasa. Cele două au râs copios.

Mireasa sezonul 9. Maria Lungu, tachinări cu doamna Daniela: ”O să mă întind așa puțin pe mama soacră”

Maria Lungu, doamnele Daniela și Iuliana se aflau în living și stăteau de vorbă. La un moment dat, fosta iubită a lui Cristian s-a ridicat, a luat o pernă și a zis: ”Eu o să mă întind așa puțin pe mama soacră”.

Atunci doamna Daniela a început să râdă. Ea i-a permis să stea așezată. ”Ce pot să fac decât să râd?”, a venit replica doamnei Daniela.

”Să mă mângâiați pe cap, de exemplu”, a zis și Maria. ”Știi de ce râd? Că așa a stat Laura la film pe mine și săptămâna viitoare s-au declarat în cunoaștere”, a explicat doamna Daniela. Maria Lungu i-a zis: ”Lasă, noi ne mărităm deodată, dar nu aici. În secret”.

În preajmă se afla și Antonia, care a asistat la întreaga scenă dintre Maria Lungu și doamna Daniela.

”Sinceră să fiu, am avut un vibe foarte bun, m-am distrat și cu fetele și cu mamele. Am făcut niște glumițe de care probabil nu sunt mândră, dar așa am simțit să fac”, a afirmat Maria Lungu în emisia live de la Mireasa Capriciile Iubirii.

Întrebat ce părere are despre interacțiunea Mariei cu doamna Daniela, Cristian a declarat: ”Nu știu cum să o privesc. E prea dintr-o dată așa, e prea ca să pot să vă spun ceva”.

