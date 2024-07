Mireasa sezonul 9. Mesajul Antoniei după finala emisiunii. Ce a ținut să transmită fosta concurentă

Finala sezonului 9 al emisiunii Mireasa a fost una plină de emoții și surprize, mai ales pentru fanii cuplului Antonia și Cristian.

În timp ce alți concurenți și-au spus "DA" în fața altarului, Antonia și Cristian au ales să nu facă acest pas, dat fiindcă nu s-au simțit pregătiți.

Mesajul Antoniei după finala emisiunii. Ce a ținut să transmită fosta concurentă

După finală, Antonia a postat pe rețelele de socializare un mesaj plin de sinceritate și recunoștință, însoțit de mai multe fotografii alături de Cristian.

„It's done 👏 au fost niște luni pline de emoții intense. Am râs, am plâns, am suferit, mi-am revenit, am iubit și încă iubesc, sunt iubită de cine contează cu adevărat, sunt apreciată tot de cine contează cel mai mult și încă mai cred că există oameni sinceri și buni la suflet”, a scris Antonia pe contul său de Instagram.

Antonia a dorit să le mulțumească tuturor celor care i-au susținut, cu un accent special pe sprijinul primit din partea mamei sale și a prietenelor apropiate: „Vreau să mulțumesc tuturor oamenilor care au fost alături de noi în special mamei mele și fetelor care au fost lângă mine de la început, și tuturor oamenilor care ne-au sprijinit 🙏 vă iubesc și aveți toată aprecierea mea.”

În ciuda deciziei de a nu se căsători în finala show-ului, mesajul Antoniei arată clar că relația dintre ea și Cristian este una bazată pe iubire și apreciere reciprocă. Cei doi au demonstrat că nu au nevoie de un act oficial pentru a-și valida sentimentele și că aleg să continue drumul împreună în afara emisiunii, cu aceeași intensitate a trăirilor.

Cum și-a făcut apariția Antonia în Finala Mireasa sezon 9 din 12 iulie 2024

Deși nu era hotărâtă dacă va participa, fosta concurentă a luat hotărârea de a veni în Finala Mireasa sezon 9 din 12 iulie 2024 și a atras toată atenția. Fata și-a făcut apariția în platoul în același timp cu miresele.

Antonia a purtat o rochie neagră, așa cum a spus că și-ar fi dorit să fie și rochia de mireasă, dacă s-ar fi căsătorit în cadrul show-ulu matrimonial.

Aceasta a fost întâmpinată de Cristian care a așteptat-o îmbrăcat la patru ace, cu un zâmbet larg pe chip. Ea a privit înteaga ceremonie alături de iubitul ei și de mama acestuia, Doamna Daniela, dar și ce ceilalți concurenți care au ajuns până în finală.

„V-ați vorbit (n.r. să vă asortați) sau a fost telepatie?, a întrebat Simona Gherghe.

„Familia Addams, așa cum ne știți”, a răspuns băiatul, care a purtat, de asemenea, un costum negru în întregime.

Doamna Daniela a privit întreg momentul în liniște, de la masa invitaților.