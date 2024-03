Mireasa sezonul 9. Motivul pentru care Gabriela Cristea a rugat-o pe Eliza să părăsească platoul

Dediș pare în continuare nehotărât. După ce a afirmat că se vede doar cu Delia, acum spune că doar cu Eliza ar putea avea o căsnicie.

Dediș e în cursa de eliminare și pare încă nesigur ce fată place. A zis că doar cu Delia se vede, dar că o căsnicie ar putea avea cu Eliza. Recunoaște, în același timp, că îi place atenția.

Motivul pentru care Gabriela Cristea a rugat-o pe Eliza să părăsească competiția

”Fata în care văd totul este Eliza, dar nu este reciprocă treaba asta”, a zis Dediș când stătea de vorbă cu fetele. Acesta a punctat că a simțit un ”scurtcircuit” când a intrat ea în casă.

”O săptămână i-am dat târcoale, când am văzut că s-a apropiat de Cristi am zis ce mai caut eu aici”, a explicat el. În emisia live de la Mireasa Capriciile Iubirii, moderatoarea Gabriela Cristea a rugat-o pe fată să părăsească platoul.

”Deci, până la urmă, cine îți place, domnule Dediș?”, a întrebat Gabriela. ”Deci, fata, vă spun acum cu sinceritate...”, a început Dediș.

Aceasta l-a întrerupt și a rugat-o pe Eliza să părăsească platoul: ”Vreau să te ridici și să pleci, că poate prezența ta aici în emisiune nu face bine. Du-te liniștită și vorbim noi după”.

Apoi, l-a rugat pe Dediș să tragă aer în piept și să spună ce fata îl atrage. ”Deci fata de care mie îmi place și mi-a plăcut de la bun început și până în punctul ăsta este Eliza. Mi-a plăcut și Delia, dar Eliza mult mai mult. De la început și până în punctul ăsta.”, a afirmat Dediș.

Cu doar câteva ore în urmă, în emisia de la Mireasa, băiatul afirma că Delia e singura cu care se vede. ”O explicație am, ceea ce le-am spus băieților când eram afară, acolo pe terasă, era bazat pe o gândire analitică și logică. Am interacționat cu Delia, mi-a dat niște semne. Bazat pe semnele astea, clar merg spre fata care și ea mă place. Am plăcut-o și pe Delia, dar fata pe care am plăcut cel mai mult în tot acest timp Eliza a fost”, a încercat el să lămurească lucrurile.

