Ștefania Păduraru a analizat o discuție dintre Cristian și Antonia. Băiatului nu i-a plăcut ce a spus specialistul.

Cristian și Antonia s-au arătat deranjați de comentariile Ștefaniei Păduraru la Mireasa Capriciile Iubirii.

Mireasa sezonul 9. Ștefania Păduraru, către Cristian: ”O tratezi pe Antonia ca pe un copil față de care nu ai respect”

În curtea casei Mireasa, Cristian îi dădea niște sfaturi Antoniei. Fata era așezată pe jos, lângă jacuzzi. ”Nu mai sta acolo, se vede oribil. Am vrut să-ți zic de ieri când te-am văzut. Nu mai sta acolo, nici pe scările alea, crede-mă, știu ce zic.”, i-a spus băiatul.

Fata a reacționat: ”Așa aș putea să-ți spun și eu multe chestii care se văd aiurea, pe care le faci sau le-ai făcut, dar nu ți le-am spus niciodată. Că nu mă interesează. Tu ești tu, eu sunt eu. E bine așa? Să-mi bag picioarele!”

Cristian: ”Ce am făcut eu, sunt eu. Ți se pare că sunt tăios de multe ori?!”

Antonia: ”Cu mine nu. Nu mă deranjează, că ești bărbat. Adică ai anumite chestii de mascul apha și mie îmi plac”.

Cristian: ”Dar sunt cu bun simț, nu deranjez”

Antonia: ”Nu a existat nici măcar o dată să spui ceva și să nu ai dreptate. De asta te și ascult. Eu în general nu ascult de nimeni”. Mai târziu, Cristian o încuraja pe iubita lui să îl ”copieze în oglindă”.

”Aș vrea să menționez întâi că am observat distanța fizică dintre ei pe toată perioada conversației. Ei nu s-au apropiat niciun moment unul de celălalt. În mod normal, partenerii, când există iubire și respect, toate aceste chestiuni sau subiecte le discută foarte apropiați unul de celălalt, lucru pe care nu l-am văzut acolo. Când există iubire, cu siguranță se găsește un punct comun în așa fel încât să fie bine ambilor parteneri.

După aceea, nu pot să nu observ că o tratezi pe Antonia ca fiind un copil sau o femeie față de care nu ai respect, consideri că nu are personalitate, că nu are limite personale și poate că nu are limite personale pentru că, în momentul în care tu iubești o femeie, în momentul în care tu ai respect față de ea, îi vezi și aspectele pozitive și încerci să respecți acele lucruri frumoase pentru care tu o iubești pe ea. De ce crezi că ar trebui să te copieze în oglindă?”, a zis Ștefania Păduraru.

”Am fost și sunt implicat în relația pe care o am cu Antonia. Chiar nu sunt genul să o tratez cu aroganță. Asta e felul meu și poate transmit un cumul de trăiri, poate aroganță, poate îngânfat, haios, așa sunt eu.”, a spus Cristian.