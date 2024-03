Mireasa sezonul 9. Tatăl lui Cristian a vorbit cu Antonia după ce i-a spus fiului să nu se apropie de ea. Ce i-a zis

Domnul Marinescu, tatăl lui Cristian, a vorbit cu Antonia după ce i-a spus fiului să nu se apropie de ea, când credea că obiectivele nu întregistrează.

În timpul vizitei din weekend, domnul Marinescu l-a încurajat pe Cristian să fie deschis, dar să se căsătorească doar dacă simte acest lucru.

Spre finalul discuției, acesta a încercat să-i trimită un mesaj secret fiului său, însă nu a reușit. Camerele au surprins momentul.

”Nu, Antonia nu”, i-a mimat pe buze domnul Marinescu, când își lua ”la revedere” de la Cristian și doamna Daniela.

Cristian a zis atunci că îi e mai bine așa, adică singur. În emisia Mireasa Capriciile Iubirii de la Antena Stars, tatăl concurentului i-a cerut scuze Antoniei.

Tatăl lui Cristian i-a cerut scuze Antoniei. Ce a avut de spus

”M-ați prins, deci aveți experți foarte buni. Vreau să îmi cer iertare, în primul rând, dacă Antonia a înțeleg greșit ce am spus eu. Am spus la sfârșit acel ”nu Antonia” și l-am spus așa pe mut tocmai pentru că mi-am dat seama că ar putea să o afecteze foarte tare și nu asta a fost intenția mea.

Din punctul meu de vedere, Antonia este o fată exuberantă, fără inhibiții, mișto cum spun ei, dar sincer vă spun că i-am transmis lui Cristian lucrul ăsta pentru că sincer nu-i văd într-o combinație reușind să construiască ceva”, a zis domnul Marinescu.

”Din ceea ce am urmărit pe AntenaPlay, de sâmbătă și până acum, am văzut că au existat apropieri între ei și nu știu, aceste apropieri ar putea duce către o relație. Consider că amândoi, atât Cristian, cât și Antonia, au nevoie lângă ei de doi oameni calculați, foarte înțelegători și cu foarte mult tact. Eu așa cred, că fiul meu ar avea nevoie lângă el de o femeie liniștită, așezată. Cred că Laura a fost mult prea liniștită”, a afirmat acesta, întrebat de ce s-a gândit la o relație.

