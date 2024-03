După ce Liviu s-a declarat într-o cunoaștere cu Delia, mama Iulianei a sunat la Mireasa Capriciile Iubirii pentru a face acuzații grave.

Femeia susține cu tărie că Liviu a fost violent cu o fostă iubită și că a renunțat la o relație pentru a intra în casa Mireasa. Relația pe care a încheiat-o pentru a participa la show-ul matrimonial ar fi fost cu o femeie cu copil, care lucra în pizzeria familia Iulianei.

Doamna Iulica spune că știa toate aceste lucruri de când fiica sa a format un cuplu cu Liviu și a promis că revine cu dovezi care să-i susțină afirmațiile.

Mama Iulianei, acuzații grave la adresa lui Liviu. Susține că a lovit o fosta iubită și că a renunțat la o relație pentru Mireasa

”Vreau să se dea materialul în care el îmi spunea de ce nu i-a spus Iuliana cine sunt părinții, că avea un mare atu și un mare plus în fața lui, cu trei săptămâni în urmă. Avea o săptămână de relație cu Iuliana. Iuliana atunci a spus atunci când vorbeam pe terasă: ”Ce, tu te căsătoreai cu mama sau cu părinții mei? Nu cu mine aveai o relație?””, a spus doamna Iulica.

Aceasta susține că o angajată de la pizzeria familiei a avut o relație cu Liviu chiar înainte ca acesta să intre în casa Mireasa, motiv pentru care ar fi încheiat legătura.

”După ce am venit acasă, fata asta Cristina, care a lucrat la noi la pizzerie, m-a sunat să-mi spună că domnul Liviu a profitat de ea o vară întreagă, mergea la pizzerie la noi, unde mânca de pe banii fetei și bea până nu mai știa de el. Pe urmă, când a fost chemat la emisiune, i-a spus fetei respective că pleacă în Norvegia că nu se mai înțelege cu ea, că ea are un copil și asta e o piedică între ei și i-a dat papucii. Fata când l-a văzut la televiziune, a picat din picioare. A fost cea mai mare lovitură pentru ea. A plâns până acum și când a văzut că face o relație cu Ioana, din respect pentru noi, că ne cunoștea, nu a vrut să intervină. Asta dovedește cât de mare jucător și cât de fals e omul ăsta”, a zis mama Iulianei.

”A fost, a fost. Chiar doresc să intre Cristina în direct și doresc conversațiile dintre ei doi, să se dovedească ce fel de om este și tot ce se poate afla. La început mi-a zis ceva, dar nu a vrut să intre foarte mult în detalii. Du-te, măi, de aici, că ne-ai mințit pe toți.”, a afirmat și Iuliana.

Liviu spune că nu o cunoștea pe Iuliana și nici pe doamna Iulica nu a văzut-o vreodată: ”Nimic nu e cu fata asta (n.r. Cristina, tânăra menționată de mama Iulianei). Și aici am venit cu același lucru, am spus că nu sunt dispus să fiu cu o persoană care are copil. Asta spune tot, nu mi-am bătut joc de nimeni, având în vedere că nu am avut nici măcar o relație cu fata aia.”

Femeia a continuat cu acuzațiile, susținând că Liviu a fost violent cu fosta iubită. Ba mai mult, susține că băiatul ar fi avut o ieșire de acest gen și cu Iuliana.

”Vreau să vă mai spun ceva. Pe mine, când a intrat Liviu cu Iuliana într-o relație m-au sunat oameni de la el din sat, care mi-au spus că au avut o prietenă din Feldru, pe care când se plângea de el că merge la un chef și un afemeiat, o bătea de ieșea jar din ea. Eu am spus că sunt invidioși pe relația lor.”, a continuat mama fetei cu acuzații.

”Ai mers până deasupra la copilul meu, să-l lovești cu palma.”, a mai zis mama Iulianei.

Liviu a confirmat că a avut o iubită din acel sat, cu care a avut o relație de 4 ani: ”Am avut o relație de 4 ani cu fata aia. E o relație la care nu regret nimic, a fost în perioada liceului. Nici măcar o dată nu au fost acte de violență. Dacă intră fata, o să spună același lucru”.

Doamna Viorica a intervenit: ”Atunci când ei nu mai erau într-o relație, i-a spus lui că vrea să vină până la noi ca să o îmbrățișez pe mama ta. Chiar a venit, nu credeam. Așa ne-am despărțit. Nici nu am auzit lucrurile astea, doamne ferește”.

Mama Iulianei susține că știa toate aceste lucruri încă de la începutul relației fiicei sale cu Liviu. Cu toate acestea, nu s-a opus.

”Eu am crezut prima dată că toate sunt zvonuri. Când Iuliana a început să se distanțeze de el pentru că a văzut că nu e real, i-am trimis scrisoare și pe ea am făcut-o cu ou și cu oțet. O să regret toată viața chestia asta. La toată lumea am dat jet”, a mai zis mama concurentei de la Mireasa sezonul 9.

Aceasta a fost rugată să aducă dovezi pentru acuzațiile aduse.