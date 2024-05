Mireasa, sezonul 9. Valentin i-a povestit Elenei despre o fostă relație. Ce detalii a scos la iveală tânărul

Valentin a făcut confesiuni neașteptate în fața Elenei despre viața amoroasă din trecut. Concurentul din sezonul 9 Mireasa a oferit detalii neștiute despre o fostă relație, iar tânăra l-a ascultat cu mare atenție.

Camerele de filmat au surprins un moment plin de sinceritate între Valentin și Elena, după gala de vineri din Mireasa, de pe 3 mai 2024. Cei doi au discutat, fără reținere, despre fostele relații. Tânărul nu a mai ținut cont de nimic și i s-a confesat fetei.

Un lucru este cert, concurenții au profitat din plin de timpul petrecut împreună. Aceștia au purtat diferite discuții pentru a se cunoaște mai bine, chiar și despre viața lor amoroasă din trecut despre care nu s-au ferit să vorbească.

Ce a scos la iveală Valentin despre o fostă iubită la Mireasa sezonul 9. Elena l-a ascultat atentă

În ediția de vineri din Mireasa, de pe 3 mai 2024, Valentin a ținut neapărat să-i povestească Elenei despre povestea de iubire pe care a trăit-o alături de o fostă iubită. Tânăra l-a ascultat atentă, fără să-l întrerupă. Iată ce a putut să-i zică băiatul.

„Am fost cu o fată, era mai mare decât mine. Am stat 7 - 8 ani cu ea. Am văzut-o la un meci și i-am dat mesaj. Nu a vrut în primă fază să-mi răspundă, iar a doua zi am avut meci cu echipa la care se ducea ea. Am văzut-o și am salutat-o, apoi am început să vorbim. Am stat câteva luni după ea, iar după nu am mai căutat-o. Mi s-a luat că nu îmi ieșea nimic. Eram amici.

N-am căutat-o două sau trei luni, atunci m-a căutat ea și mi-a cerut să ieșim la o cafea. Până la urmă ne-am întâlnit și ne-am combinat. Ea a aflat după patru luni câți ani am. Mi-a zis că nici nu mă baga în seamă dacă știa de la început câți ani am. Eram prea mic”, a zis el în materialul la Mireasa - Capriciile Iubirii.

Confesiunile lui Valentin au continuat. Acesta a început să-i spună Elenei și despre întreaga lui viață amoroasă. Tânăra a simțit să se deschidă față de concurent. Așadar, fata i-a povestit despre fosta relație.

