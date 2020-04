Momente de sinceritate între Armando Rădulescu și Andra Nicolin! Ce se întâmplă cu adevărat între cei doi tineri!

Cei doi îndrăgostiți au stat de vorbă, la modul cel mai serios posibil. Momente de sinceritate și cuvinte spuse din inimă.

"Am greșit pentru că am crezut că tot ce-mi oferi tu merit și nu am observat ce sacrificii faci tu pentru mine|, spunea Andra, cu lacrimi în ochi.

Tânăra recunoaște că a greșit și se pare că nu vrea să-l piardă pe Armando, care este de părere că tânăra și-a învățat lecția, acesta fiind impulsul d ecare avea nevoie.

"M-am îndrăgostit ca un dobitoc, s-au m-am îndrăgostit și poate e bine", îi declara tânărul, iubitei lui, în timp ce o strângea în brațe.