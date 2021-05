Interviu în viteză cu patru mămici celebre. Cele mai importante lecții pentru micuții lor supereroi

Simona Gherghe, Ruxandra Luca, Alina Pușcaș și Flavia Mihașan sunt patru mămici celebre, care se bucură în fiecare zi de momentele frumoase petrecute alături de micuții lor. Deși își împart viața între familie și o carieră de succes, cele trei au avut timp pentru a răspunde provocării a1.ro și Pampers, unde și-au adus aminte cu drag de toate reușitele și aventurile micuților lor.

Ruxandra Luca învață tot timpul ceva nou de la copiii ei și petrece cele mai frumoase momentele alături de ei. Întrebată despre ce nu i-ar lăsa pe micuții ei să facă, vedeta a avut un răspuns emoționant: "Nu l-aș lăsa să plângă, să se simtă neiubit, neapreciat, cred că în zona asta de iubire sufletească."

Alina Pușcaș, prezentatoarea show-ului "Te cunosc de undeva!", este o mămică extrem de grijulie și are o listă întreagă cu lucurile pe care nu ar trebui să le facă micuții ei: "Aici sunt multe! Să coboare singuri scările, mai ales când este atât de mic. Să se joace cu tacâmurile, am văzut multe incidente nasoale. Să mănânce prostii, în special sucuri acidulate. Să stea cu orele în fața televizorului. Sunt multe, sunt foarte multe. Facem o listă și o publicăm."

De asemenea, Simona Gherghe nu și-ar lăsa niciodată copilul să fie umilit de alte persoane:" L-aș învăța să nu se lase umilit", a spus ea.

Provocate de Pampers să se gândească la câte scutece au schimbat de când sunt mame, vedetele nu au stat prea mult pe gânduri. Ruxandra Luca are o experiență vastă în acest domeniu, iar de-a lungul anilor a schimbat 10.000 de scutece.

Flavia Mihășan se pregătește să devină mămică pentru a doua oară, însă până acum are la activ sute de scutece schimbate cu primul ei copil. La fel și Simona Gherghe, care a schimbat scutece timp de patru ani, lucru care ar face-o câștigătoare la un concurs de schimbat scutece în viteză.

"În cinci ani cred că am câteva mii de scutece schimbate. Am trei copiii și au venit unul după altul. Nu știu, cred că 3.000 - 4.000 am sigur.", a dezvăluit Alina Pușcaș.

Pampers prezintă ediția specială de scutece-chiloțel cu supereroii DC, un echipament pe măsură pentru toți bebelușii născuți super-eroi

Fiecare bebeluș este #NăscutSupererou, pentru că are puterea uimitoare de a deveni orice vrea el atunci când va fi mare. Și pentru că supereroii merită un echipament pe măsură, Pampers lansează ediția specială de scutece-chiloțel cu supereroii DC. Aceasta oferă protecția legendară Pampers de până la 12 ore impotriva umezelii, acum cu un design nou și imprimeuri epice.

Ce fac noile scutece? Alungă răufăcatorul numărul 1, scurgerile. Produsele Pampers Pants cu supereroii DC se transformă într-un aliat puternic prin fixarea 360 de jur împrejur, o bandă de protecție în jurul picioarelor și un interior super absorbant. În plus, oferă 12 ore de superputeri, cu alte cuvinte 12 ore de protecție împotriva umezelii. În tot acest timp, pielea este uscată, iar lumea poate fi explorată.

Un supererou e greu de echipat? Deloc! Scutecele-chiloțel Pampers au talie elastică, iar datorită noului lor design, toate mămicile și toți tăticii pot avea în casă un WonderBebe, un SuperBebe sau chiar un mini-Batman.