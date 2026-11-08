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Neatza cu Răzvan și Dani
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Neatza de weekend. Cum se face corect tunoarea în linie dreaptă
Neatza de weekend. Cum se face corect tunoarea în linie dreaptă
Ediția din 8 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza de Weekend. Valentin Alexandroae, hairstylist, ne învață cum se face corect tunoarea în linie dreaptă.
Duminica, 08.11.2026, 11:10
Neatza de weekend. Idei de styling cu eșarfe elegante
Duminica, 08.11.2026, 11:37
Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare
Duminica, 08.11.2026, 11:37
Neatza de Weekend. Gabriella Barbu și Rebecca Toma, ispitele de la Insula Iubirii, la provocarea...
Duminica, 08.11.2026, 11:11
Super Neatza. Provocarea cănilor! Ce premiu a câștigat Diana Tăipescu
Vineri, 06.11.2026, 11:47
Super Neatza. Provocare de precizie! Ce premiu a câștigat Diana Andreea
Vineri, 06.11.2026, 11:02
Super Neatza. Provocare cutiilor! Ce premiu a câștigat Ana Maria Iscru
Vineri, 06.11.2026, 10:48
Super Neatza. Provocare inedită cu baloane! Ce premiu a câștigat Cristian Popa
Vineri, 06.11.2026, 10:28
Super Neatza. Joc de echipă, cu indicii! Ce premiu a câștigat Florin Neagoe
Vineri, 06.11.2026, 10:17
Super Neatza. Joc de îndemânare cu o roată de cauciuc! Ce premiu a câștigat Luminița Mihalache
Vineri, 06.11.2026, 09:31
Super Neatza. Provocare cu placă de skateboard! Ce premiu a câștigat Marian Constantin
Vineri, 06.11.2026, 09:04
Super Neatza. Joc de îndemânare cu mingea de ping-pong. Ce premiu a câștigat Nicoleta Bucurie
Vineri, 06.11.2026, 08:44
Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme însorită, dar temperaturi mult mai mici!
Vineri, 06.11.2026, 08:23
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Neatza de weekend. Idei de styling cu eșarfe elegante
Duminica, 08.11.2026, 11:37
Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare
Duminica, 08.11.2026, 11:37
Neatza de Weekend. Gabriella Barbu și Rebecca Toma, ispitele de la Insula Iubirii, la provocarea „Am/N-am”! Ce dezvăluiri au făcut
Duminica, 08.11.2026, 11:11
Neatza de weekend. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Gemenii sunt copleșiți de responsabilitățile profesionale
Duminica, 08.11.2026, 09:44
Neatza de weekend. Florin Ristei și Radu Bucălae au învățat-o pe Ilona să se miște pe Dansul Pinguinului
Duminica, 08.11.2026, 09:43
Neatza de weekend. Prognoza meteo cu Diana Munteanu: Vreme însorită, dar rece
Duminica, 08.11.2026, 09:42
Insula Iubirii Sezonul 10. Cum a reacționat Bianca, după ce a vazut imaginile cu Marco și ispita Gabriella
Sambata, 07.11.2026, 23:40
Insula Iubirii Sezonul 10. Jaguarul și Mira, discuție neașteptată. Ce i-a mărturisit ispita
Sambata, 07.11.2026, 21:30
Insula Iubirii Sezonul 10. Prințul Marco le-a mărturisit ispitelor feminine că a făcut amor cu Gabriella Barbu! Cum au reacționat
Sambata, 07.11.2026, 21:00
Insula Iubirii Sezonul 10. Ispitele feminine l-au criticat dur pe Ionuț Mocăniță, după ce a refuzat testul poligraf
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Hello Chef sezonul 12. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Ce verdict a dat Matilda Pascal Cojocărița
Sambata, 07.11.2026, 14:45
Hello Chef, sezonul 12. Chef Samuel și Roxana Blenche, o nouă provocare în bucătărie! Vor găti pentru Matilda Pascal Cojocărița
Sambata, 07.11.2026, 14:27
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