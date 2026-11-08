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Neatza de weekend. Idei de styling cu eșarfe elegante

Ediția din 8 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Diana Chuaibi, artist vizual, ne învață cum să transformăm o o ținută cu o simplă eșarfă.
Duminica, 08.11.2026, 11:37
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Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Logo show Duminica, 08.11.2026, 11:37 Neatza de Weekend. Gabriella Barbu și Rebecca Toma, ispitele de la Insula Iubirii, la provocarea „Am/N-am”! Ce dezvăluiri au făcut

Neatza de Weekend. Gabriella Barbu și Rebecca Toma, ispitele de la Insula Iubirii, la provocarea „Am/N-am”! Ce dezvăluiri au făcut

Logo show Duminica, 08.11.2026, 11:11 Neatza de weekend. Cum se face corect tunoarea în linie dreaptă

Neatza de weekend. Cum se face corect tunoarea în linie dreaptă

Logo show Duminica, 08.11.2026, 11:10 Neatza de weekend. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Gemenii sunt copleșiți de responsabilitățile profesionale

Neatza de weekend. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Gemenii sunt copleșiți de responsabilitățile profesionale

Logo show Duminica, 08.11.2026, 09:44 Neatza de weekend. Florin Ristei și Radu Bucălae au învățat-o pe Ilona să se miște pe Dansul Pinguinului

Neatza de weekend. Florin Ristei și Radu Bucălae au învățat-o pe Ilona să se miște pe Dansul Pinguinului

Logo show Duminica, 08.11.2026, 09:43 Neatza de weekend. Prognoza meteo cu Diana Munteanu: Vreme însorită, dar rece

Neatza de weekend. Prognoza meteo cu Diana Munteanu: Vreme însorită, dar rece

Logo show Duminica, 08.11.2026, 09:42 Insula Iubirii Sezonul 10. Cum a reacționat Bianca, după ce a vazut imaginile cu Marco și ispita Gabriella

Insula Iubirii Sezonul 10. Cum a reacționat Bianca, după ce a vazut imaginile cu Marco și ispita Gabriella

Logo show Sambata, 07.11.2026, 23:40 Insula Iubirii Sezonul 10. Jaguarul și Mira, discuție neașteptată. Ce i-a mărturisit ispita

Insula Iubirii Sezonul 10. Jaguarul și Mira, discuție neașteptată. Ce i-a mărturisit ispita

Logo show Sambata, 07.11.2026, 21:30 Insula Iubirii Sezonul 10. Prințul Marco le-a mărturisit ispitelor feminine că a făcut amor cu Gabriella Barbu! Cum au reacționat

Insula Iubirii Sezonul 10. Prințul Marco le-a mărturisit ispitelor feminine că a făcut amor cu Gabriella Barbu! Cum au reacționat

Logo show Sambata, 07.11.2026, 21:00 Insula Iubirii Sezonul 10. Ispitele feminine l-au criticat dur pe Ionuț Mocăniță, după ce a refuzat testul poligraf

Insula Iubirii Sezonul 10. Ispitele feminine l-au criticat dur pe Ionuț Mocăniță, după ce a refuzat testul poligraf

Logo show Sambata, 07.11.2026, 20:30 Hello Chef sezonul 12. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Ce verdict a dat Matilda Pascal Cojocărița

Hello Chef sezonul 12. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Ce verdict a dat Matilda Pascal Cojocărița

Logo show Sambata, 07.11.2026, 14:45 Hello Chef, sezonul 12. Chef Samuel și Roxana Blenche, o nouă provocare în bucătărie! Vor găti pentru Matilda Pascal Cojocărița

Hello Chef, sezonul 12. Chef Samuel și Roxana Blenche, o nouă provocare în bucătărie! Vor găti pentru Matilda Pascal Cojocărița

Logo show Sambata, 07.11.2026, 14:27
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